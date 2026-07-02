T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“MARCELO OLÁN, UN GRAN IMPULSOR DEL DEPORTE”

X.-Coincide con la visión humanista del Gobernador Américo Villarreal Anaya

X.-Y, Tributa merecido reconocimiento al Campeón Mundial “el Tigre” Garza

TRAS afirmar y sostener “su noble ideal e interés por consolidar el firme impulso al deporte en Reynosa” y, coincidir “con la visión humanista” del Gobernador de Tamaulipas Dr. Américo Villarreal Anaya, el director de las Oficinas Fiscales en el Estado Lic. Marcelo Olán Mendoza, “asistió a un atractivo entrenamiento de boxeo”, donde de manera sencilla y afable, hizo entrega de “cuatro pares de guantes” a los jóvenes pugilistas, como una muestra más de su entusiasmo “para fomentar esta atractiva disciplina deportiva”.

ESTAR hoy aquí con ustedes en el desarrollo de estas prácticas de boxeo, dijo Olán Mendoza, nos motiva a “seguir impulsando” la Transformación Social y el desarrollo integral de las juventudes, cuyos preceptos fundamentales, “son la esencia y el eje rector” para que, el box, en México, Tamaulipas, Reynosa y en el mundo entero, permita a nuestros deportistas, “seguir poniendo muy en alto el nombre de nuestro estado y de la República Mexicana”.

POR este relevante motivo, agregó el Lic. Marcelo Olán, hoy aquí, hacemos patente un merecido reconocimiento “al gran Campeón Mundial” Néstor “el Tigre” Garza, quien, por su dedicación y disciplina en este gran deporte, es uno de los destacados pugilistas que, a mucho orgullo, “ha puesto el nombre de Reynosa, en la cumbre del boxeo del mundo”.

DURANTE el evento, el Lic. Olán Mendoza, hizo un breve pero sustancioso paréntesis, para con marcado ímpetu “destacar el fortalecimiento de las actividades deportivas”, porque estas, agregó el entrevistado “representan una gran oportunidad para fomentar los valores como son la disciplina, el esfuerzo, la tenacidad y la perseverancia”, para en este marco “contribuir en la construcción de una sociedad más sana y participativa”, razón por la que ustedes los fieles actores de esta práctica, “por su empeño, constancia y amor a este gran deporte”, han sabido distinguir a nivel nacional y mundial a Reynosa y a Tamaulipas, remarcó.

POR ELLO, el director de las Oficinas Fiscales en la geografía estatal Marcelo Olán Mendoza, dijo que, como parte de la trascendente ceremonia deportiva, repito, “se reconoció la trayectoria del campeón mundial «Tigre» Garza, orgullo de Reynosa, por su destacada carrera en el boxeo profesional y, “por ser un ejemplo de superación e inspiración para las nuevas generaciones de deportistas”.

EN OTRA de sus certeras exposiciones, el funcionario estatal puntualizó que, “con acciones como esta, me siento orgulloso de refrendar mi compromiso de respaldar iniciativas que, promueven e impulsan el talento deportivo y con ello, seguir fortaleciendo el tejido social en disciplinas como lo es el boxeo del mundo”, finalizó el Lic. Marcelo Olán Mendoza.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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