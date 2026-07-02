Candelero

Continuidad del T-MEC.

Por Abraham Mohamed Z.

Por las circunstancias que prevalecen lo más probable es que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permanecerá vigente.

Sin embargo, en lugar de una renovación inmediata por otros 16 años, Estados Unidos se mantiene en que sea por 10 y con revisiones anuales ejerciendo presión sobre México y Canadá.

Trasciende que para éste 1 de Julio tanto México como Canadá esperaban que hubiese alguna posibilidad de que Estados Unidos reconsiderara en cierta medida su postura, pero no fue así, por lo que acordaron otra ronda de negociaciones para realizarse el próximo día 20 de este mismo mes, posiblemente aquí, en Ciudad de México.

Se advierte que cualquier acuerdo definitivo y eventual firma del T-MEC dependen del resultado de las negociaciones que se hacen, o sea que hasta hoy no hay una fecha oficial para la firma del T-MEC renovado ya que el proceso sigue abierto.

Por lo que se alcanza a conocer, los escenarios más probables son los siguientes:

1.- Pudiera darse la continuidad del Tratado con revisiones anuales, tal como es actualmente. Los analistas consideran que eso es lo más probable que ocurra.

El T-MEC sigue vigente y los tres países realizarán revisiones cada año hasta 2036, o hasta que alcancen un acuerdo para extender su vigencia por otros 16 años.

2.- El otro escenario es la renegociación parcial del Tratado con la probabilidad de que se modifiquen algunos capítulos sin sustituir completamente el acuerdo y entre los temas que Estados Unidos busca revisar están:

-Reglas de origen para la industria automotriz.

-Acero y aluminio.

-Comercio con China y medidas para evitar que productos chinos entren a EU a través de México.

-Seguridad económica e inversión.

-Energía y mecanismos laborales.

3.- También pudiera llegarse al Acuerdo de Extensión antes de 2036 si en cualquiera de las revisiones anuales los tres gobiernos llegan a un consenso, el T-MEC puede extenderse por otros 16 años sin necesidad de esperar hasta 2036, y

4.- Que se retirara un país del Tratado sería el escenario de mayor impacto económico, pero por ahora no es el más probable y esto lo confirmó Estados Unidos que aunque no aceptó la renovación automática, no anunció su salida del T-MEC.

Ahora te diré que para México los principales objetivos de la negociación son:

a.- Mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense.

b.- Reducir o eliminar los aranceles al acero, aluminio y algunos productos automotrices.

c.- Preservar la certidumbre para la inversión y las cadenas de suministro en Norteamérica.

ADENDUM:

Por lo que ya conoces, se percibe que ninguno de los tres países tiene la intención de romper el T-MEC debido al alto grado de integración económica que mantienen y mantendrán por muchos años más.

mohacan@prodigy.net.com