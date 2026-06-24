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«ALTAMIRA CERCA DEL 2° LUGAR NACIONAL: ARIAS CONSULTORES»

Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.

En un entorno nacional donde la evaluación ciudadana se ha convertido en un termómetro clave de la gobernanza local, el reciente resultado de la encuesta de Arias Consultores posiciona a Altamira en un lugar destacado del mapa municipal de México.

El alcalde Armando Martínez Manríquez ha alcanzado el segundo lugar nacional en aprobación, con un sólido 83.9%, ubicándose a tan solo tres puntos porcentuales del primer sitio (86.9%) ocupado por la alcaldesa del municipio y puerto de Veracruz, Rosa María Hernández, lo que refleja no solo competitividad, sino consistencia en el ejercicio de gobierno.

Este resultado no es menor. En el contexto de Tamaulipas, consolida a Martínez Manríquez como el presidente municipal mejor evaluado de la entidad, en una coyuntura donde la percepción ciudadana suele ser volátil y exigente. La cercanía con el primer lugar nacional sugiere que Altamira no solo compite, sino que se encuentra dentro de una élite de gobiernos locales que han logrado articular resultados visibles, comunicación efectiva y cercanía con la población.

Más allá del dato puntual, esta posición abre una lectura estratégica: el fortalecimiento de la confianza ciudadana en Altamira puede interpretarse como un indicador de estabilidad institucional y de una gestión que ha sabido responder a las demandas locales en materia de servicios, desarrollo urbano y dinamismo económico.

En un estado con retos estructurales importantes, destacar en indicadores de aprobación implica también un activo político relevante.

En este contexto, resulta indispensable reconocer el papel fundamental que desempeña Rosy Luque de Martínez al frente del DIF Altamira, cuya labor social fortalece la cohesión comunitaria, amplía la atención a grupos vulnerables y complementa la gestión municipal con sensibilidad y cercanía, contribuyendo decisivamente a los niveles de aprobación y confianza ciudadana que hoy distinguen al gobierno local.

Asimismo, su liderazgo impulsa programas de asistencia, salud y bienestar familiar, generando impactos sostenibles y reforzando el tejido social del municipio altamirense.

En suma, el posicionamiento de Altamira en el segundo lugar nacional no solo reconoce el desempeño actual, sino que proyecta al municipio como un referente de gestión pública en el país. La diferencia mínima respecto al primer lugar sugiere que la competencia está abierta, pero también que el margen de consolidación es estrecho y dependerá de mantener resultados consistentes en el corto plazo.