Niega diputada creación de “impuesto al sol” por uso de paneles solares en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

La diputada Lucero Deosdady Martínez López rechazó que la iniciativa relacionada con la instalación de sistemas fotovoltaicos en Tamaulipas implique la creación de nuevos impuestos para usuarios de energía solar, y aclaró que su objetivo es establecer medidas de seguridad en este tipo de instalaciones.

Explicó que la propuesta legislativa está enfocada en la prevención y protección ciudadana, mediante el fortalecimiento de mecanismos de supervisión que permitan garantizar que los paneles solares operen en condiciones adecuadas y seguras para familias, comercios y empresas.

Martínez López señaló que el planteamiento busca ordenar la instalación de estos sistemas con criterios técnicos y revisiones específicas, con la finalidad de evitar riesgos derivados de instalaciones inadecuadas o equipos que no cumplan con los estándares necesarios.

La legisladora enfatizó que en ningún apartado de la iniciativa se contempla la creación de impuestos adicionales para quienes utilicen energía solar, luego de que circularan versiones sobre un supuesto cobro conocido como “impuesto al sol”.

“En ningún momento existe un impuesto al sol; la propuesta está orientada a proteger a las familias mediante instalaciones seguras”.

Agregó que la confusión generada en torno a la iniciativa se debe a interpretaciones equivocadas sobre su contenido, ya que el objetivo es brindar certeza y seguridad a los usuarios de paneles solares, no establecer nuevas cargas fiscales.

Finalmente, destacó que el uso de energía solar ha ido en aumento en Tamaulipas como alternativa para reducir costos de electricidad y aprovechar las condiciones climáticas del estado, por lo que consideró necesario acompañar ese crecimiento con regulación y medidas preventivas.