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Fuerzas unidas por Tampico A. C cumple 20 años de su fundación

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Hoy la organización social Fuerzas Unidas por Tampico cumplió 20 años, en los que ha impulsado el deporte y la esperanza de cientos y miles de Tampiqueños.

Este aniversario reafirma el compromiso de Jaime Díaz en seguir apoyando e impulsado el deporte y buenas acciones por los barrios y colonias jaibos.

Dentro de sus actividades cotidianas Fuerzas Unidas por Tampico, ha entregado sendos reconocimientos a destacados, deportistas,

La asociación civil Fuerzas Unidas por Tampico (F U T) destaca en la zona sur de Tamaulipas por su labor social y el impulso al deporte local.

JAIME DÍAZ, MOTOR DE FUERZAS UNIDAS

En este 20 aniversario los miembros de Fuerzas Unidas reconocen como el motor de la organización a su fundador Jaime Díaz, quien con muchas energías y compromisos ha sacado adelante la organización en estos 20 aniversario llevado a cabo ceremonias en lugares emblemáticos como el Parque Méndez para reconocer a atletas y formadores de la región.

Además, en organización de torneos deportivos en las diferentes colonias de Tampico y de los municipios del Sur de Tamaulipas

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