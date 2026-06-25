Impulsan en Tamaulipas regulación contra promoción de cirugías y dietas sin aval médico en redes

Enrique Jonguitud

El Congreso de Tamaulipas analiza una iniciativa para regular la difusión en redes sociales de cirugías estéticas y dietas extremas promovidas por personas sin certificación médica, ante el incremento de contenidos digitales que podrían representar un riesgo para la salud pública.

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, Víctor García Fuentes, advirtió que la actual legislatura impulsará una propuesta para prohibir este tipo de publicidad cuando sea difundida por influencers o figuras públicas que no cuenten con acreditación profesional en el área de la salud.

La iniciativa busca evitar que prácticas sin respaldo científico o médico se viralicen en plataformas digitales, ya que, de acuerdo con el legislador, cada vez más personas siguen recomendaciones sin la orientación adecuada, lo que puede derivar en consecuencias negativas para su bienestar.

En este sentido, García Fuentes subrayó que el propósito central es proteger la salud e integridad física de la población, frente al crecimiento de contenidos que promueven procedimientos estéticos o regímenes alimenticios extremos sin supervisión especializada.

El legislador planteó que la regulación de este tipo de contenidos es necesaria debido a la influencia que ejercen las redes sociales en la toma de decisiones relacionadas con la salud, especialmente entre jóvenes y usuarios frecuentes de estas plataformas.

Asimismo, indicó que la propuesta será enviada al Congreso de la Unión, con la intención de avanzar hacia la construcción de un marco legal que permita regular a nivel nacional la publicidad digital vinculada a temas de salud.

Con esta iniciativa, se busca establecer controles más estrictos sobre la promoción de servicios médicos o estéticos en internet, con el fin de reducir riesgos derivados de información no verificada o difundida por personas sin formación profesional en el área.