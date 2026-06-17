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Altamira destaca en la final estatal de Rondas y Saltos de Cuerda Infantiles

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*Niñas y niños altamirenses obtienen destacados lugares y ponen en alto el nombre del municipio ante autoridades estatales

El talento, la disciplina y el espíritu de equipo de la niñez altamirense brillaron durante la final estatal de Rondas y Saltos de Cuerda Infantiles, celebrada en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT en Ciudad Victoria, donde estudiantes del municipio lograron importantes posiciones y representaron con orgullo a Altamira.

El evento contó con la presencia del gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María Santiago de Villarreal, quienes atestiguaron el desempeño de las y los participantes provenientes de distintos municipios de la entidad.

Respaldando a la delegación altamirense estuvieron presentes la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rosa Irma Luque Pérez; y Rossy Martínez Luque, presidenta del Voluntariado Juvenil DIF Altamira, quienes acompañaron a las niñas y niños durante esta importante competencia.

Los resultados obtenidos por las escuelas altamirenses fueron los siguientes:

Segundo lugar en Cuerda Individual: Escuela “Despertar del Campesino”.

Segundo lugar en Cuerda en Pareja: Escuela “Despertar del Campesino”.

Tercer lugar en Cuerda en Conjunto: Escuela “Diana Laura Riojas”.

Tercer lugar en Ronda Infantil: Escuela “Profra. Francisca Segura”.

Con estos resultados, Altamira reafirma su compromiso con el impulso a las actividades deportivas, recreativas y formativas que fortalecen el desarrollo integral de la niñez y fomentan valores como la perseverancia, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

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