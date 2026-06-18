Senadora Olga Sosa reconoce labor de la CEPAL en México y destaca coincidencias con principios de la Cuarta Transformación

*Las políticas de bienestar, la inversión social y el fortalecimiento del mercado interno han permitido avanzar en la reducción de la pobreza y las brechas sociales.

Ciudad de México. – En sesión solemne el Congreso de la Unión llevó a cabo la conmemoración del 75 aniversario de la fundación de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México.

En este marco, la senadora por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruíz, destacó que la historia de la CEPAL en México demuestra que el desarrollo económico solo es sostenible cuando se acompaña de justicia social, reducción de desigualdades y ampliación de derechos, principios que son pilares de la Cuarta Transformación y del segundo piso que encabeza la presidenta Claudia Sheinmbaum Pardo.

La legisladora tamaulipeca aseguró que la conmemoración reconoce la labor que ha realizado la CEPAL en los últimos 75 años, para la generación de estudios, propuestas y mecanismos de cooperación orientados al desarrollo económico, social y sostenible de México.

Durante décadas la CEPAL ha sostenido que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar para las personas. Hoy México demuestra que es posible crecer, reducir la pobreza y ampliar derechos al mismo tiempo. El modelo impulsado por la Cuarta Transformación ha colocado en el centro a quienes históricamente fueron olvidados, trabajadores, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y comunidades vulnerables.

En este proceso, destacadas figuras mexicanas han contribuido al desarrollo del pensamiento económico latinoamericano, impulsado por la CEPAL, como es el caso de Ifigenia Martínez, pionera en los estudios sobre desarrollo económico y distribución del ingreso en la región.

La sede subregional de la CEPAL, establecida en México en junio de 1951 ha contribuido al desarrollo nacional de México y de la subregión de Centroamérica, el Caribe de habla hispana y Haití, en distintas áreas del desarrollo económico, social y sostenible.

Durante la sesión solemne, uno de los grandes consensos expresados fue la importancia del salario como instrumento de justicia social. En México la recuperación histórica del salario mínimo comprueba que cuando se fortalece el ingreso de las familias se hace más fuerte la economía nacional.

En la sesión participaron como oradores José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Raquel Serur Smeke, Subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; Maestra Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Doctor Alfredo Federico Navarrete Martínez, vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El mensaje inicial y clausura estuvieron a cargo de la Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Con la representación del gobierno de Tamaulipas acudió la Secretaria de Economía Ninfa Cantú Deándar.