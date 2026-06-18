AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

AL ANUNCIO DE AMÉRICO, QUE SE CIMBRA EL GIMNASIO

RELIQUIA SERÁ UNA GRAN OBRA EN S. NEOLAREDENSE

SERÁ RECORDADA POR ALGO MALO, ASÍ LO QUIERE

*Primero las damas, la Primera Trabajadora Social de Tamaulipas MARÍA de VILLARREAL, al lado de su esposo el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sintieron el calor humano de cientos y cientos de niños(as) durante el Concurso Estatal de Rondas Infantiles y Salto de Cuerda 2026, celebrado en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria; presente la señora ISOLDA RENDÓN al lado de su esposo el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas DÁMASO ANAYA ALVARADO.

María y Américo premiaron a los triunfadores de este certamen infantil y en parte de su mensaje el mandatario tamaulipeco expresó: “Me siento muy contento de ver a nuestra niñez creciendo en espacios de convivencia y participación; ver cómo escuelas de distintas regiones se unen para compartir esta experiencia. Reconozco el esfuerzo de madres y padres de familia, maestras, maestros, directivos y autoridades educativas que hacen posible este evento”.

Y que se cimbra el gimnasio por una estruendosa ovación por parte de los presentes cuando el gobernador Anaya Alvarado, anunció que, como reconocimiento a su dedicación y desempeño, los niños(as) recibirán tabletas electrónicas para todas y todos los participantes de la final estatal.

Tras superar las etapas municipales y regionales, representantes de siete municipios llegaron a la gran final estatal, donde demostraron talento, disciplina, trabajo en equipo y entusiasmo, cualidades que fortalecen el desarrollo integral de la niñez tamaulipeca, y en un ambiente de alegría, compañerismo y sana convivencia.

*CON UNA INVERSIÓN superior a los ocho millones de pesos el Gobierno Municipal de Suelo Neolaredense que preside CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, rehabilita lo que será el nuevo Centro Deportivo Multidisciplinario, obra que transformará un inmueble que permaneció durante años en desuso y abandono en un espacio de primer nivel para la práctica deportiva.

Precisamente Carmen Lilia, acompañada de funcionarios municipales en el ramo, realizó una gira de supervisión de la obra, costando que se trabaja a pasos agigantados en este complejo deportivo que tendrá capacidad para atender a cientos de usuarios y albergar disciplinas como gimnasia rítmica, gimnasia artística, ajedrez, taekwondo, karate do, judo, artes marciales mixtas, ritmos latinos y otras actividades recreativas y formativas, fomentando la inclusión, la actividad física, la detección de talentos y la formación integral de atletas.

La alcaldesa Canturosas comentó sobre la obra: “En nuestro gobierno creemos firmemente que el deporte transforma vidas y fortalece el tejido social; por eso estamos recuperando espacios que durante muchos años estuvieron abandonados o sin utilizarse para convertirlos en lugares dignos, seguros y funcionales para nuestras familias”.

Será una obra para presumir y llenar de orgullo a los Neolaredenses, sin lugar dudas.

Una reliquia será una monumental obra, algo digno de aplaudirse y resaltar.

Este miércoles la alcaldesa Canturosas Villarreal, entregó un paquete de obras de pavimentación con una cuantiosa inversión millonaria, pero de eso les pasamos el video completito mañana.

Tuvimos una salida de emergencia.

*LA OPORTUNA intervención de Protección Civil que titula JOSUÉ MACIAS RÍOS, atendiendo instrucciones del presidente municipal MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO, evitó que se presentaran desgracias personales y danos cuantiosos debido a las intensas lluvias que se presentaron en este inicio de semana.

Se actuó en forma rápida y eficiente en sectores populares propensos a inundaciones.

El alcalde Almaraz Maldonado, reconoció que donde se tiene que trabajar en forma rápida y efectiva es en la Villa de Nuevo Progreso, en donde un gran número de familias se vieron afectadas por las copiosas lluvias que se presentaron.

*SE FAJÓ los pantalones durante la mañanera legislativa en el interior del Congreso del Estado el presidente de la Junta de Gobierno HUMBERTO PRIETO HERRERA, que negó que existan fracturas hacía el interior del rebaño guindo, y profirió toda clases de improperios a todos aquellos personajes que han esparcido calumnias y mentiras.

Humberto negó que existan fracturas dentro de su hato y llamó personas sin quehacer y envidiosas a quienes aseguran que hay división, encono y envidias.

Envalentonado dijo durante esa mañanera: “Yo le pido a la gente que no haga caso a esa campaña constante de personas sin quehacer, envidiosos o no sé a qué le tienen miedo, que siempre están atacando; mejor vamos a trabajar, porque el trabajo mata grilla”.

Y afirmó que ve una bancada compacta, ordenada, disciplinada y bien metido en su trabajo legislativo.

Bueno.

*DESTACAR que el trabajo preventivo en la red de alcantarillas por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que titula EDGAR PEÑA SERNA, evitó que se presentaran inundaciones mayores en sectores populares de Suelo Riobravense.

Y es que ha sido una acción permanente por parte del organismo operador de tener libre de basura el sistema de alcantarillado, inclusive Peña Serna, ha estado el frente de estas acciones de limpieza por parte de las cuadrillas.

Edgar, invitó a la ciudadanía a no lanzar la basura al sistema de alcantarillado para así no tener problemas de inundaciones cuando las lluvias son copiosas, como las que se sintieron en el inicio de la presente semana.

*APLAUDIR la postura de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, por negarse a dialogar directamente con los dirigentes de la CNTE, que tienen un desmadre en la Ciudad de México, provocando daños millonarios al comercio organizado.

La mandataria ha insistido ante la CNTE, que van por las consultas directas con los maestros en todo el país, para ver donde les duele y así darles la medicina indicada, pero ante los chantajes no va ceder ni un ápice.

Pero reprobable su postura en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa RUBÉN ROCHA MOYA y sus cómplices a los que le sigue tendiendo un manto protector.

Acaba de advertir que, de no proporcionar pruebas sobre los supuestos vínculos de Rocha Moya, y otros ex funcionarios del estado con la delincuencia organizada, el gobierno de México rechazará la solicitud de detención con fines de extradición presentada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Triste que la presidenta Sheinbaum siga los mismos pasos que su antecesor, su padre putativo, que protegió a los narcotraficantes a más no poder.

Esa es la historia que millones de mexicanos van a contar en el futuro: La presidenta también protegió a los “Bad Boys”, triste, pero si eso es lo que quiere, adelante.

*LA DIRIGENCIA nacional de Morena anunció que a partir del próximo lunes comienzan los registros para inscribirse a las convocatorias de las elecciones estatales, por lo que se vinieron en cascada las solicitudes de licencias por partes de legisladores(as).

Causó sorpresa que el polémico y violador senador FÉLIX SALGADO MACEDONIO, que pese a la cláusula en los estatutos del partido guinda que prohíbe el nepotismo en los cargos de elección popular, envió a la Comisión Permanente su solicitud para separarse del cargo en forma indefinida.

A algo se atiene este cabroncito, se imaginan en que papel queda la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, si Félix llega a ser candidato a gobernador en Guerrero.

Ya sabe usted querido y estimado lector que en Morena ocurren cosas muy raras, sin incluir eso de proteger a personajes ligados con los cárteles de la droga, y Rocha Moya y el senador Inzunza Cazárez no me dejaran mentir.

*Y TÚ QUE TE crías la reina de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadada; no le sigo, pero le queda como anillo al dedo a la exfuncionaria estatal YAHLEEL ABDALA CARMONA, que un Juzgado de Control de Nuevo Laredo dictó auto de vinculación a proceso en su contra y de otras cuatro personas, al considerar que existen elementos suficientes para que enfrenten el proceso penal por los delitos de falsedad en declaraciones y pandillerismo.

Hoy que estas acabada que lastima me das.

La infumable Yahleel recibió un nuevo revés judicial al confirmarse la medida cautelar que la obliga a firmar de manera periódica en oficinas de la Guardia Estatal, y sin chistar.

Uno no le desea un mal a nadie, pero esta dama fue tan prepotente y altanera que creyó que nunca se le acabaría la chichi, no le vino a la cabeza que nada es para siempre.

Así que ahora a pagar las consecuencias de sus actos.

*EN ASUNTOS meramente deportivos: Presencié un rato el partido entre Portugal y Congo, que finalizó en empate a un gol este miércoles.

Y lo vi porque mi nieto “RR” está friegue y friegue con CRISTIANO RONALDO, que no metió gol.

Este jueves el seleccionado mexicano tiene una dura prueba de fuego ya que se enfrenta Corea del Sur, que no es una perita en dulce.

El partido es por la tarde-noche así que no tienen porque suspenderse las labores y las clases, hacerlo es rayar en el cinismo.

*PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este miércoles con motivo de su cumpleaños a JUAN ANTONIO BARAJAS CANTÚ, que dejó la política para meterse de lleno a su chamba de perito chingón en construcción, que más le deja seguramente; a FRIDA DÁVILA, a NORMA EDITH SÁNCHEZ, a BERTHA DELÍA VILLEGAS VILLARREAL y a RICARDO MONREAL.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

Volveremos, HL…DM…

Correo electrónico: barre283@hotmail.com