Aprueba Cabildo de NL Condonaciones del 100 % en Recargos del Impuesto Predial Durante el mes de Julio

Con el propósito de apoyar la economía de las familias neolaredenses y facilitar la regularización de contribuyentes, el Cabildo de Nuevo Laredo, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, aprobó por unanimidad la condonación del 100 por ciento en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial durante todo el mes de julio.

La alcaldesa destacó que esta medida representa una oportunidad para que las y los ciudadanos puedan ponerse al corriente en sus contribuciones, al tiempo que se fortalece la recaudación municipal para seguir impulsando obras, infraestructura y mejores servicios públicos.

«Seguimos impulsando acciones que beneficien directamente la economía de las familias. Queremos que las y los neolaredenses aprovechen este programa para regularizar su patrimonio y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de nuestra ciudad mediante una recaudación más sólida», expresó Canturosas Villarreal.

El beneficio, aprobado durante la Sexagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, aplicará exclusivamente a los accesorios generados por adeudos del impuesto predial (recargos, gastos de ejecución y cobranza) correspondientes a predios urbanos, suburbanos y rústicos, siempre que el contribuyente liquide el impuesto principal durante el mes de julio. La condonación no contempla multas, actualizaciones ni otros conceptos.

Durante la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, Jesús Montemayor, señaló que esta estrategia busca disminuir el rezago en el pago del predial, facilitar la regularización de los contribuyentes y fortalecer las finanzas municipales para continuar brindando mejores servicios a la ciudadanía.

En la misma sesión, el Cabildo autorizó la desincorporación de 694 bienes muebles que dejaron de ser útiles para el servicio público, con el fin de proceder a su enajenación o destrucción, según corresponda, además de abordar diversos temas de interés para el municipio durante el apartado de asuntos generales.

Con este programa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de implementar acciones que incentiven el cumplimiento de las obligaciones fiscales, fortalezcan las finanzas públicas y generen beneficios directos para las familias de Nuevo