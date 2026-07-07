Avanza STPS hacia la meta histórica de terminar rezago laboral en Tamaulipas

*Además mediante procesos de conciliación se han recuperado más de 576 millones de pesos para las y los trabajadores durante este año

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Al inicio de la actual administración existían 28 mil expedientes laborales pendientes, una carga histórica que mantenía en espera a miles de trabajadores y empleadores. Gracias al trabajo permanente de las áreas jurídicas y operativas, ese número se ha reducido de manera significativa y actualmente permanecen en trámite 6 mil 990 expedientes, avanzando semana a semana hacia la meta cero establecida para el año 2028, afirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

“Cada expediente concluido representa una familia que deja atrás años de incertidumbre. Cada conciliación exitosa significa un trabajador que recibe lo que por derecho le corresponde, sin intermediarios y de manera directa. Bajo el gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social consolida una nueva etapa en la justicia laboral de Tamaulipas, donde la rapidez, la transparencia y la certeza jurídica se convierten en una realidad para miles de personas”, dijo.

Subrayó que este esfuerzo permitirá concluir el proceso de cierre de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y consolidar plenamente el nuevo modelo de justicia laboral, basado en la conciliación como mecanismo principal para resolver los conflictos de manera más rápida, humana y efectiva.

Indicó que a la fecha han sido cerradas tres Juntas Especiales y una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, permaneciendo en operación seis Juntas Especiales y una Junta Local, con la expectativa de cerrar al menos dos órganos adicionales antes de concluir el presente año.

Explicó que, como parte de esta transformación, el Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas se ha convertido en una institución clave para brindar certeza jurídica a trabajadores y empleadores. Tan solo en promedio recibe 25 mil solicitudes de conciliación al año, reflejo de la confianza ciudadana en un sistema que privilegia el diálogo, la legalidad y la solución inmediata de los conflictos laborales.

Illoldi Reyes dijo que uno de los mayores beneficios del nuevo modelo es que las y los trabajadores reciben íntegramente el recurso económico que les corresponde, eliminando intermediarios y costos adicionales que anteriormente reducían el monto recuperado. Durante el presente año, mediante los procesos de conciliación se han recuperado 576 millones de pesos en favor de trabajadores tamaulipecos, mientras que la proyección anual ronda los mil 200 millones de pesos, recursos que fortalecen la economía de miles de hogares en todo el estado.

“La transformación de la justicia laboral en Tamaulipas no solo representa cifras históricas; significa devolver confianza a quienes durante años esperaron una resolución, brindar certidumbre a las familias, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que el fruto del trabajo llegue completo a las manos de quienes lo generaron”, afirmó.