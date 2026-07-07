Avanza atención de socavones en Tampico y Ciudad Madero con obras coordinadas entre Estado, COMAPA SUR y municipios

Como parte del programa de rehabilitación de infraestructura hidráulica y atención a socavones impulsado por el Gobierno del Estado y COMAPA SUR en coordinación con los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, continúan los trabajos para resolver afectaciones derivadas del deterioro de las redes de drenaje sanitario y pluvial.

En el municipio de Tampico, ya fueron concluidas las obras en la calle Burgos, de la colonia Volantín; calle Aguascalientes, en la colonia Guadalupe Victoria; calle México, en la colonia Laguna de la Puerta; calle República Dominicana, en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo; Paseo Bellavista, en la colonia Campbell; y Río Sabinas, en la colonia Sierra Morena.

Asimismo, permanecen en proceso los trabajos en las calles 1, Benito Juárez, Abelardo de la Torre, Volantín, Aguascalientes (segunda etapa), avenida Villahermosa, Jesús Elías Piña, Colegio Militar, calle 4ª, Hidalgo y el Bordo de Protección.

En Ciudad Madero, las obras ya concluidas corresponden a la calle Sinaloa, en la colonia Unidad Nacional; calle Joaquín Contreras, en la colonia Carlos Jiménez Macías; así como en las calles Cuauhtémoc y Antonio Plaza.

De igual forma, continúan en ejecución los trabajos en las calles República de Chile, Necaxa, calle 6, República de Chile (segunda etapa), Julián Carrillo y Ramos Arizpe.

Estas acciones forman parte del paquete de obras que el Gobierno del Estado desarrolla para atender de manera prioritaria los socavones registrados en la zona sur de Tamaulipas, con el objetivo de mejorar la seguridad de la población, restablecer la infraestructura dañada y fortalecer los servicios urbanos mediante una coordinación permanente con los gobiernos municipales.