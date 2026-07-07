ENTRE LÍNEAS
NOTABLE EMPODERAMIENTO POLÍTICO-SOCIAL DE TOÑO CHÁVEZ EN REYNOSA…
POR: LIC. JORGE ARANO
CUMPLIENDO EL COMPROMISO HECHO PUBLICO AYER, LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO SOBRE EL CASO DEL MEXICANO EL MAYO ZAMBADA, HOY REVELO PARTE DE SUS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES O INFORMES RECIBIDOS, intervinieron agencias como FBI en la operación, directamente lanzo la acusación, mintió el exembajador Ken Salazar en su momento que fue cuestionado por el gobierno mexicano.
RESPECTO A QUE SI MINTIO EL EXEMBAJADOR KEN SALAZAR ESTARIA MINTIENDOLE A SU MISMO GOBIERNO, PERO VIOLENTANDO LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRATADOS INTERNACIONALES, COMO LA SOBERANIA DE MEXICO, LA AERONAVE ES DEL FBI, están esperando la información de la FGR para ver el procedimiento de una demanda internacional, hoy esperan la respuesta del actual embajador Ronald Johnson vamos a esperar que responden, de antemano Ken Salazar tiene inmunidad política actualmente y presentara un libro en México a finales de este mes, revela detalles importantes sobre el caso que hoy toco en su conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
ES CLARO QUE EL EXEMBAJADOR KEN SALAZAR CON SU LIBRO ESTARA TOCANDO FIBRAS POLITICAS SENSIBLES, LO HA ADELANTADO QUE TRAE INFORMACION MUY PECULIAR RESPETO AL GOBIERNO DEL EXPRESIDENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR EDITADO POR EMPRESA “ Porrúa”, fue enfática hoy la presidenta Claudia Sheinbaum “ nosotros no pactamos con la delincuencia organizada, tal parece que ellos si – gobierno estadounidense-, concretamente señalo a integrantes de un c4rtel.
ENFATIZANDO EN SU NARRATIVA LA PRESIDENTA SHEINBAUM PARDO EXISTIO RELACION CON C4RTELES DE CRIMINALES EN LOS GOBIERNOS DE VICENTE FOX Y FELIPE CALDERON, DETALLANDO ALGUNAS SITUACIONES, AFIRMANDO EXISTIERON ACUERDOS QUE TODOS CONOCEN, hoy se cumplen las leyes, la constitución, la FGR informara de las investigaciones que realizo el ex procurador Alejandro Gertz Manero sobre el caso Zambada y que siguen abiertas.
TAMAULIPAS ES UN DESTINO TURISTICO POR NATURALEZA, INICIARA EL PERIODO DE VACACIONES DE VERANO, LAS EXPECTATIVAS SON RECIBIR A 4.3 MILLONES DE TURISTAS EN TODO EL ESTADO ASEGURO EL GOBERNADOR DEL ESTADO DR. AMERICO VILLARREAL ANAYA QUIEN ESTE DIA PRESIDIO LA MESA DE PAZ EN LAS INSTALACIONES DEL C-3, reunido con autoridades de las fuerzas armadas del gobierno federal , está diseñado el dispotivio de vigilancia brindar protección, asistencia, orientación a las y los paseantes nacional como extranjeros, a través de la frontera tamaulipeca han ingresado en las últimas semanas más de 60 mil connacionales reportes del Instituto Nacional de Migración, el operativo Héroes Paisano estará vigente hasta el 09 de agosto.
EL DESPLIEGUE DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS OFICIALMENTE INFORMADO POR EL GOBERNADOR DR. AMERICO VILLARREAL SON 3 MIL 500 ELEMENTOS DE LA GUARDIA ESTATAL Y TRANSITO ESTATAL EN LAS CARRETERAS, ATENCION A LOS TURISTAS A TRAVES DE LAS 25 ESTACIONES SEGURAS CON PERSONAL permanente en cada una de ellas, coordinación de guardias estatales en cada Municipio con capacidad de respuesta oportuna para garantizar la seguridad, coordinados con la secretaria de la defensa nacional la Armada de México, Cruz Roja, Ángeles verdes entre otras instituciones y corporaciones.
FUE INAUGURADA HOY EN MATAMOROS LA SERIE NACIONAL DE LIGAS PEQUEÑAS POR EL ALCALDE BETO GRANADOS FAVILA, CON LA ASISTENCIA DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS AMERICO VILLARREAL POR LIC. MANUEL ALEJANDRO VIRUES LOZANO DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, SAUL LOPEZ LOZANO DIRECTOR NACIONAL DE LIGAS PEQUEÑAS MEXICO, JULIO CESAR ESPARZA PRESIDENTE DE LA LIGA VILLA DEL REFUGIO, participando nueve Estados con 14 ligas correspondientes, “ que gane el mejor y que el espíritu deportivo nos acompañe” expreso el presidente municipal de Matamoros Beto Granados.
CLARAMENTE EXISTEN DOS TIPOS DE POLITICOS DENTRO DE LA POLITICA LOCAL, COMO ESTATAL Y NACIONAL, LOS QUE HACEN SU TRABAJO EN TERRITORIO COMO LO HA PEDIDO LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, COMO QUIEN LO HACE DENTRO DE LOS POLITICOS ENCUMBRADOS EN EL PODER, son casos muy distintos en cuanto a los resultados que se han reflejado en procesos electorales, los últimos están destinados al fracaso o la derrota política cuando llegan a aparecer en las boletas electorales.
DEFINITIVAMENTE DEBEN EXISTIR LAS RELACIONES CON POLITICOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL COMO PARTE DE LA FORMACION DE CADA FUNCIONARIO, PERO UNA COSA ES MUY DISTINTA DECIR LLEGARE AL TRIUNFO ELECTORAL PORQUE TENGO UN PADRINO POLITO CON FUERTE RECURSO económico, que no lo es todo dentro de los proceso electorales, un ejemplo es del pasado domingo dentro del PAN, los recursos económicos no sirvieron para que ganara la planilla de Omeheira de Paco García Juárez, les vendieron la idea pero de antemano sabían no garantizaban el triunfo.
PERO VAMOS A APLICARLO EN LAS INTERNAS DE MORENA HOY EN REYNOSA, DONDE EXISTEN ASPIRANTES VARONES Y DAMAS POR LA EQUIDAD DE GENERO, UNA VARIANTE EN LOS PROCESOS POLITICOS QUE EXIGE LA LEY A LOS INSTITUTOS POLITICOS, JUSTO PORQUE LAS FEMINAS han demostrado que saben y pueden desempeñar los cargos públicos, el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es un vivo ejemplo.
EL CASO QUE NOS OCUPA DEL ACTUAL SECRETARIO DE SERVICIOS PRIMARIOS LIC. TOÑO CHAVEZ QUE HA SIDO NOTORIO SU EMPODERAMIENTO EN LO SOCIAL EN REYNOSA, LA CIUDAD MAS IMPORTANTE DE LA FRONTERA TAMAULIPECA, LIC. ANTONIO CHAVEZ SIGUE SIENDO LA MISMA PERSONA CON CALIDAD HUMANA QUE LO caracteriza desde el primer día de su llegada en esta administración pública, la mayoría del tiempo la pasa en territorio, escuchando, dialogando y conviviendo con las familias de nivel medio y bajo, las inclemencias del tiempo tampoco han sido factor de cambio en su sensibilidad humana, el escritorio y las oficinas las ocupan sus subalternos para seguir funcionando en lo administrativo al cien por ciento.
ASI MISMO LA CARACTERISTICA DEL SECRETARIO TOÑO CHAVEZ EN REYNOSA, LE HA APOSTADO A LA UNIDAD CIUDADANA, NO SE HA AISLADO COMO POLITICO, HOY ES CLARO QUE EL TAMBIEN SECRETARIO LIC. NETO GOMEZ COMPARTE SU MISMA IDEOLOGIA, EL SECRETARIO JAVIER LAM, han hecho sinergia de trabajo como la nueva clase política que buscan servir a Reynosa, recorren colonias caminando, apoyando las acciones de sus cuadrillas que realizan cambios para mejoramiento de cada comunidad, la respuesta es un respaldo total que se ve reflejado en todas las encuestas a favor del secretario Toño Chavez realizadas de manera interna y externa por parte de Morena, siguen el manual de la política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.