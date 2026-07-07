Castañeda Cruz se dice listo para participar en el proceso electoral de 2027 por el PAN

Por José Juan Tomas.

Ciudad Madero, Tamps.– Tras la renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, el doctor Francisco Castañeda Cruz aseguró que se prepara para participar en el proceso electoral de 2027 y buscar una candidatura, siempre y cuando así lo determine su partido.

El panista señaló que está dispuesto a representar las siglas del blanquiazul en la posición que la dirigencia considere conveniente, reiterando su compromiso con el instituto político de cara a los próximos comicios.

«Participaré donde mi partido considere que puedo representar dignamente las siglas de Acción Nacional», expresó.

Castañeda Cruz destacó que, con la reciente elección interna para renovar la dirigencia estatal, el PAN vivió un ejercicio democrático que permitirá fortalecer al partido rumbo a los retos electorales venideros

Asimismo, reconoció el triunfo de la fórmula encabezada por Gloria Garza y César Verástegui, quienes resultaron vencedores en el proceso interno para dirigir al PAN en Tamaulipas.

El médico maderense indicó que en Ciudad Madero existen perfiles con experiencia y capacidad para competir en las elecciones de 2027, por lo que afirmó que continuará trabajando desde ahora para fortalecer la presencia del partido entre la ciudadanía.