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Alerta por robos al transporte de carga en carreteras

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*Transportistas viven más de mil 200 robos durante el primer semestre del año.

Por Diana Alvarado

Canacar señala que los atracos ocurren principalmente en San Luis Potosí y Veracruz, mientras que a nivel nacional se contabilizan más de mil 200 robos al autotransporte durante el primer semestre del año.

El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en el sur de Tamaulipas Armando Josef Martínez Ale, informó en materia de seguridad, el robo al autotransporte continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector, especialmente en carreteras de otras entidades del país.

Indicó que, de acuerdo con estadísticas nacionales de Canacar, durante el primer semestre del año se han contabilizado más de mil 200 robos al autotransporte y más de una decena de secuestros de operadores.

En el caso de los transportistas afiliados a la delegación Tampico, señaló que se registran en promedio entre tres y cuatro robos durante el año, principalmente cuando las unidades circulan por carreteras de estados como San Luis Potosí y Veracruz.

El dirigente explicó que estos delitos ocurren fuera de Tamaulipas, donde los operadores son despojados de las unidades y, en algunos casos, privados de la libertad durante varias horas mientras los delincuentes consuman el robo de la mercancía.

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