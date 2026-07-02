ENROQUE

+ QUIEREN SOMETER AL CABILDO

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

El 30 de junio, cuando la atención pública estaba centrada en el partido de México contra Ecuador, el municipio de Madero que preside el alcalde Erasmo González Robledo aprovecho para aprobar por mayoría votos el nuevo reglamento orgánico de la administración.

Un ordenamiento que desde la óptica del presidente municipal se propone crear un gobierno ordenado y más funcional, pero que desde la oposición el propósito real es concentrar el poder en una sola persona, someter al cuerpo edilicio y convertido en un organismo sumiso.

De acuerdo con la dirección de la Unidad Técnica el objetivo de la disposición legal es fortalecer el funcionamiento y consolidar un gobierno ordenado, con bases jurídicas sólidas para brindar mayor certeza y regular de manera integral la operación de las distintas áreas, a efecto de responder con más eficiencia a las necesidades de la población.

Sin embargo, a decir de un análisis de los tres regidores que votaron en contra, Mayra Ojeda Chávez, del PRI, Leticia Álvarez del PAN y Vladimir Sosa, del Movimiento Ciudadano, en el fondo la intención es concentrar el poder político, administrativo y operativo de la Comuna en al titular del ayuntamiento.

El estudio advierte, asimismo, que, aunque formalmente se mantiene la existencia del Cabildo, en los hechos centraliza la conducción institucional y subordina al equipo administrativo a la voluntad de la figura presidencial, cuando constitucionalmente el cabildo es un órgano colegiado que el reglamento intenta transformar en una estructura controlada y supeditada totalmente al jefe edilicio.

Un control que, anticipan, podría vulnerar algunas disposiciones del código municipal y de la constitución del Estado.

En opinión de la regidora Maya Ojeda el reglamento es una versión corregida y aumentada de la “Ley de Herodes”, o te alíneas o…te quitan facultades. No es una modernización como se argumenta, sino una disposición diseñada para someter al cabildo a la voluntad del alcalde.

Por eso aclara a continuación: No estamos aquí para ser empleados de escritorio ni para validar ocurrencias que destruyen la autonomía del cuerpo de gobierno.

Tampoco para que se acalle la voz a los regidores: “Porque al parecer -señala- el presidente le incomoda que exista gente que piense distinto, la intención es clarísima, (contar con) un cabildo que no gestione, que no debata y que solo levante la mano cuando el patrón lo ordena”, aduce y recuerda al munícipe que “los regidores no somos sus empleados”, que son sus iguales y que fueron elegidos para defender los intereses del pueblo, no de las autoridades. Ayudarle a los maderenses -afirma – a resolver los problemas que agobian a la ciudad y a los ciudadanos, como los de los agentes viales abusivos a las que nadie les pone un alto, las calles destrozadas y a oscuras, entre muchos otros, de los que a diario los vecinos se quejan y exponen a los representantes en el gobierno.

El reglamento, como dispone la ley, fue enviado al ejecutivo estatal para su publicación en el periódico oficial de Estado.

PAZ YA ES PARTIDO POLÍTICO.

En temas de otra índole, el Consejo General del INE, que lidera Guadalupe Taddei, aprobó este 30 de junio la resolución por la que se otorga el certificado de registro como partido político nacional a la organización ciudadana “Construyendo Sociedades de Paz, A.C.” ahora bautizada como PAZ.

Eso significa que el nombre de la nueva agrupación política, igual que de los candidatos que esta designe para disputar los cargos de gobernador, diputados locales y federales, igual que de los ayuntamientos que serán renovados en los comicios intermedios de2027, estarán en las boletas electorales.

Para cerrar, los integrantes de la fórmula de candidatos a la presidencia y secretaria general del comité directivo estatal del PAN, Omeheira López Reyna y Francisco Javier Garza de Coss, así como la conformada por Gloria Garza Jiménez y César Verastegui, realizaron la última gira proselitistas antes de la elección del domingo 6 de julio a los municipios de Tampico, Madero y Altamira.

La primera solo sostuvo reuniones con los comités locales y ofreció conferencias a los medios de comunicación, la segunda, en cambio, se reunió grupos afines, en el caso de Madero con el de los Morado y el comité municipal.

Con excepción de Reynosa, en la mayoría de los municipios la dupla favorita para relevar a Luis René Cantúes es la de Gloria y el Truko, no obstante, sus seguidores temen que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca vaya a mover sus influencias ante el dirigente nacional, Jorge Romero, y, mediante alguna maniobra, eche abajo la elección, ya que una medida como esa dividiría y expondría a Acción Nacional a una nueva derrota electoral.

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