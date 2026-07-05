Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

La hora en que todos quieren

Alguien pudiera pensar que es la hora de todos, dado que ahora todos quieren y creen que las posibilidades de cada quien están por encima de las de los demás; es decir, es su hora y es su verdad. Claro, es referente a la política que se avecina, pero a la cual muy pocos están invitados.

Uno para alcalde en los 43 municipios de la entidad y por cada partido, incluidos los dos nuevos que vienen a aprovechar la encarrilada que traen infinidad de prospectos para ofrecerles en bandeja de plata el presunto capital político que tienen para ganar la elección que habrá dentro de 11 meses.

El punto máximo de la querencia que no implica ni posibilidad y mucho menos obligación de partido alguno es la auto postulación de candidato a diputado federal por el V Distrito, que tiene como cabecera Ciudad Victoria, de Román Bock Martínez, residente del Valle de Texas.

Además, maneja el Club Migrante de Tamaulipecos en el vecino estado de Estados Unidos y siente que el partido en el poder, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), está obligado a atender sus deseos, dado que tiene contacto con la secretaria de Migrantes del Comité Ejecutivo Nacional, instancia de la cual puede obtener el apoyo a fin de convertirse en candidato.

Hizo ver que está en modo legislador, obvio, sin serlo, porque ha presentado algunas iniciativas vía la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que preside Sergio Ojeda Castillo, de Nuevo Laredo, y quien fuera presidente de la Asamblea Legislativa hasta hace unos días.

El antojo que trae por la diputación federal de Victoria carece de sustento, porque hasta donde se sabe hay una lista de al menos media docena de prospectos, comenzando con personas del Ayuntamiento capitalino y la inclusión de una candidata de los partidos coaligados con Morena, del PT para ser concretos. El nombre y apellidos son los de la comunicadora Cendy Robles Méndez, quien ya fue candidata a senadora.

Otro con disonancia entre el deseo y la realidad para convertirse en candidato, so pretexto de que se encuentra en el mejor momento político con los ciudadanos del municipio de Victoria, es Óscar Narváez Ramos, regidor del Ayuntamiento, según esto con trabajo en territorio e identificado como gestor social de la población, pero con posibilidades inciertas que lo dejan como un soñador en la política.

Que todos quieran ya y que sea la hora de todos pudiera ser válido, pero en ningún momento aceptable para los dirigentes de los partidos políticos registrados y los que entrarán al escenario el año que viene, por considerar que ellos tienen otros planes o están a expensas de recibir instrucciones que nada tienen que ver con los querientes de postulaciones.

Porque ahora todos quieren en deshora, los partidos políticos enfrentarán problemas con sus aspirantes y, al menos en Tamaulipas, habrá un brincadero de gente de un partido a otro como hace tiempo no se ve. Incluso habrá quienes han apostado todo a Morena y, al no ver favorecidas sus aspiraciones, se convertirán en los acérrimos enemigos en la lucha electoral de 2027.

Los otros

Además de la Facultad de Ingeniería del Campus Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el Campus Reynosa Rodhe de la frontera se abren programas de estudio de posgrado transformadores. Se trata de las maestrías en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, cuyo objetivo es egresar profesionales competitivos para la industria y las empresas de servicios, como las del transporte que hay a lo largo de la región norte de la entidad.

El rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado, está cierto de que las unidades académicas cuentan con docentes e infraestructura necesaria para la impartición de las maestrías y está contemplado ampliar los requerimientos detectados por los directivos de las facultades para lograr profesionistas con gran capacidad de análisis e investigación que mejoren la competitividad de la industria.

Esto de programas que echen mano de los avances en sistemas de telecomunicaciones y control, a partir de sus metodologías científicas, permitirá formar expertos en algoritmos de vanguardia para temas de gran impacto como robótica, drones, energía eólica y solar.

También procesos en las áreas de comunicaciones móviles, radiofrecuencia, tecnología óptica y fotónica, así como antenas multibanda, que los egresados dominarán y los convertirán en recurso humano calificado para las empresas que operan en suelo tamaulipeco.

La oferta de las maestrías en ingeniería es la gran alternativa que la UAT pone al alcance de quienes ya cuentan con licenciatura y quieren especializarse mediante la utilización de los métodos científicos y la investigación en áreas innovadoras que, ante el vertiginoso desarrollo de las tecnologías, se convierten en un atractivo para la capacitación y la búsqueda de mejores oportunidades en el campo laboral.

Este domingo, el disminuido partido de derecha en Tamaulipas tiene proceso de votación para que los cerca de 10 mil militantes que dicen tener en la entidad, o más bien los que les quedan luego del fallido gobierno que realizaron de 2016 a 2022, elijan a su nueva dirigencia.

Hay dos planillas: la de Gloria Garza Jiménez y César Verástegui Ostos, y la de Omeheira López Reyna y Francisco Javier Garza de Coss. El supuesto es que gane la primera, porque representa al panismo que no es de Reynosa, y que pierda la de la candidata de Río Bravo, porque está ligada al grupo que ocasionó un gran daño a Tamaulipas en el sexenio de 2016 a 2022.

En ambos casos, la convocatoria para la renovación de la dirigencia panista, además de desplazar de forma urgente al actual presidente del comité, Luis Cantú Galván, porque abandonó la chamba desde hace tiempo, también lleva implícita la intención de que, en 2027, tanto Garza Jiménez como Verástegui Ostos sean diputados plurinominales, uno federal y otro local, de manera que, en el futuro, el comité estará de nuevo abandonado.