T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EN MÉXICO MANDA EL PUEBLO Y NADIE MÁS: OLGA SOSA

X.-POR ELLO, “LA SOBERANÍA NO SE NEGOCIA Y SE RESPETA, DESTACÓ LA SENADORA TAMAULIPECA.

POR SU FIRME convicción de “atender y servir a las y los tamaulipecos”, la Senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, en asamblea informativa desarrollada en Río Bravo, ante poco más de mil 200 militantes de Morena, refrendó el ideal de la presidenta de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar y sostener que, “en México la Soberanía no se negocia, porque, en México, el Pueblo manda”.

PARA luego puntualizar que, “en México nos coordinamos, pero, nunca nos subordinaremos”, tal como lo afirma y sostiene la mandataria Mexicana Claudia Sheinbaum, motivo por el cual la Senadora Olga Sosa, enfatizó que, en este marco, seguiremos firmes bajo los ideales de la Transformación del país y por ello, dijo que, a carta cabal “unidos defenderemos la soberanía contra la invasión extranjera”.

PRECISÓ Olga Sosa que, desde el Senado se han impulsado dos reformas que, ratifican el respaldo de los y las legisladoras morenistas hacia la presidenta que son: “la defensa inquebrantable sobre cualquier tipo de injerencismo o intervención extranjera y, la causal de nulidad en las elecciones cuando se acredite la intervención de un gobierno u organización extranjera”. Con cuya postura la Senadora tamaulipeca, confirma que, pese a las adversidades políticas, “Se continuará adelante En torno a la defensa de la soberanía nacional”.

EN OTRA de sus certeras exposiciones ante la militancia de Morena en Río Bravo, la Senadora Olga Sosa Ruiz, no se anduvo por las ramas, para poner muy en claro que, «las senadoras y senadores de Morena, siempre vamos a defender nuestra soberanía; en tribuna. Pero igual lo haremos en territorio, con el fin de respaldar de manera absoluta a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una presidenta honesta, valiente, firme y con liderazgo genuino», afirmó.

POR ELLO, es importante destacar que, la Senadora Olga Sosa, en sus recorridos por toda la geografía tamaulipeca, ha logrado consolidar “esenciales ejes rectores políticos” que, por supuesto, conducen hacia evidentes esquemas de armonía y cordialidad, pero sobre todo de granítica unidad, cuyo actuar de la legisladora tamaulipeca, en cada uno de los pueblos del Estado, como hoy lo hace aquí en Río Bravo, “ha conducido a impregnar huellas dignas e imborrables de fecundo y creador trabajo de tangible bienestar social, pero sobre todo de gran espíritu y fervor patrio”, por respaldar los ideales de la presidenta de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, “respecto a defender la soberanía nacional”.

APUNTANDO la Senadora Olga Sosa Ruiz que, es relevante y trascendente que, “se escuche lejos y que se escuche claro” que, (México es un país libre, independiente y soberano). Y, los opositores, óiganlo bien, “a México se le respeta, porque tenemos un pueblo unido, consiente y organizado”, puntualizó.

POR ESTE motivo, “la asamblea se convirtió en un auténtico festejo nacional”, en el que, los militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación expresaron su ferviente respaldo a la mandataria nacional a través de pancartas y con banderas de México, como símbolo de la granítica unidad que, se vislumbra hasta en los más recónditos lugares de toda la geografía nacional.

PARA concluir, les diré que, “en la asamblea morenista, también participaron el senador José Ramón Gómez Leal; la presidenta de Morena en Tamaulipas, Maestra Lupita Gómez; Sergio Huerta, secretario de Organización; César Luna, secretario de Comunicación, así como la diputada Paquita Castro Armenta, Edmundo Sánchez, Edgar Peña y René Muñiz Moreno.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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