Avanza Tamaulipas hacia un desarrollo sostenible con crecimiento económico y protección ambiental: Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Durante el programa “Diálogos con Américo”, de este domingo, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas avanza hacia un modelo de desarrollo sostenible, equilibrando crecimiento y desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente y la protección de la extraordinaria diversidad de recursos naturales con que cuenta nuestro estado.

«Lo que tenemos que ver es ordenar, regular, recuperar, rehabilitar, para que ese patrimonio que tenemos de estas condiciones medioambientales y de recursos naturales en Tamaulipas siga siendo la potencialidad para que el estado continúe teniendo esta gran progresión y este gran impulso», dijo.

En la emisión del programa a través de Radio Tamaulipas Multicast, el gobernador destacó que, afortunadamente, en el estado hay una gran diversidad de recursos naturales que le dan fortaleza a la entidad, por lo que hay que aprovecharlos correctamente, «darles una regulación, un ordenamiento, recuperación y, en su momento, la rehabilitación para vivir en un equilibrio de sustentabilidad y progreso», expresó.

Agregó que la contribución de una sociedad participativa y colaborativa es esencial para ordenar las condiciones que permitan que estos recursos de los que hoy gozamos los optimicemos y tengamos la seguridad de que vamos a dejar suficientes para las próximas generaciones.

Mencionó que su gobierno impulsa el desarrollo de plantas tratadoras de aguas residuales, a fin de garantizar que el agua de primer paso sea la que se destine directamente a las áreas urbanas y al consumo humano, mientras que el agua tratada se utilice para otras acciones o para uso industrial.

También se refirió a la generación de energía a través de nuevos mecanismos, ya no dependiendo únicamente de la refinación del petróleo, sino también de plantas de ciclo combinado a través de gas o con el desarrollo de energía eólica mediante el viento.

Explicó que en Tamaulipas hay más de nueve proyectos que se están trabajando con la Secretaría de Energía y con las autoridades federales para incrementar la capacidad de producción de energía eólica, que actualmente es de alrededor de 1,700 megawatts al año.

Indicó que uno de estos proyectos está próximo a iniciar en Ciudad Mier, con una generación de 160 megawatts adicionales, contribuyendo a cuidar los recursos medioambientales y a que la economía progrese con nuevos modelos e innovaciones.

En atención a una pregunta de una radioescucha de Reynosa, el gobernador hizo una amplia exposición de un proyecto integral que está en marcha para el saneamiento de la Laguna La Escondida, que incluye la construcción de un colector, la rehabilitación y desazolve de canales, el desarrollo de áreas verdes y también la recuperación de los espacios públicos de esta gran área urbana, como son el teatro, el centro cultural y el área del Polyforum, para que todo este complejo sea realmente un lugar de esparcimiento, de recuperación medioambiental y un área ejemplo de sustentabilidad y de organización social.

«Le vamos a echar todas las ganas con el compromiso con los reynosenses, para que esto quede realmente con un impacto medioambiental y de atención, junto con las empresas que están también interesadas y ayudando al gobierno para su rehabilitación, y que podamos tener un lugar digno de recreación para las familias de Reynosa que tanta falta nos hace», mencionó.

El gobernador puntualizó que Tamaulipas es referente nacional en la recuperación de especies animales como el jaguar, el ocelote, el oso negro, el coatí y, muy notablemente, de la tortuga lora y del lobo mexicano, que estaban en peligro de extinción.

Otra de las acciones que se realizan para el cuidado del medio ambiente, dijo, es la instalación en Matamoros de una máquina llamada Teutón para el procesamiento de llantas en desuso, logrando a la fecha el procesamiento de más de 75 mil llantas, lo que contribuye de gran manera a frenar un grave problema de contaminación.

Antes de finalizar el programa de este domingo, el gobernador insistió en la necesidad de cuidar el medio ambiente y lograr un equilibrio que permita impulsar el bienestar de las y los tamaulipecos, pero en armonía con la protección de los recursos naturales y de la riqueza con que cuenta nuestra privilegiada posición geográfica.

«Tenemos que aprender a ordenar, a utilizar correctamente, a recuperar, a darles sostenibilidad y, sobre todo, también buscar el equilibrio entre las oportunidades del desarrollo y crecimiento, y el bienestar del ser humano», finalizó.