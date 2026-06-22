ENROQUE

+ PRIANARCOS, ESCUPEN PARA ARRIBA

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Utilizando la misma táctica de los gringos, de achacar los delitos que cometen en su país, violación de derechos humanos, tolerancia al tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, a aquellos gobiernos que se niegan a acatar las directrices de Washington, los representantes del PRIAN acusan a Morena de narco partido, cuando hay priistas y panistas que enfrentaron procesos penales, están o estuvieron en prisión por las mismas causas delincuenciales que atribuyen a los demás.

Los ejemplos son numerosos.

Aunque uno de los casos más sonados es el del Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, preso en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico, en el 2015 cuando la hermana del ex presidente, Luis María Calderón, era senadora, fue acusada por la Tuta, fundador de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios de tener arreglos políticos con las agrupaciones

La denuncia causó tanto revuelo que obligaron a la legisladora a retirarse de la política.

El hijo de Makío, Manuel Clouthier Carrillo, acusó el 2010 al gobierno calderonista de no tocar ni con el pétalo de una rosa a los narcotraficantes de Sinaloa.

El propio Calderón denunció en 2020 que los hermanos Ernesto y Claudio Ruffo Appel, el primero ex gobernador y ambos dueños de la empresa INGEMAR que es investigada por presunto almacenamiento de millones de litros de combustible robado, entregaron el Estado de Baja California al narco.

De acuerdo con un reporte de la CIA, cuando el ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, era gobernador de Sinaloa, habría tenido nexos con organizaciones criminales y ocurrió algo similar con el gobernador Mario López Valdez, MALOVA, señalado en reiteradas ocasiones de proteger a traficantes de sicotrópicos.

El ex gobernador Enrique Álvarez del Castillo, fue acusado asimismo de amparar al cártel Guadalajara y su antecesor Flavio Romero de Velasco, fue encarcelado por el mismo delito y luego, el panista Emilio González Márquez y el Enrique Alfaro, este del Movimiento Ciudadano, mientras que los ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, habría recibido sobornos por permitir el trasiego de enervantes, Tomás Yárrington sigue en presidio y Eugenio Hernández fue liberado tras casi seis años tras las rejas por transgresiones legales análogas.

El ex gobernador priista Egidio Torre Cantú enfrentó acusaciones de haber realizado la campaña electoral con recursos de procedencia ilícita y Francisco García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia por los delitos de asociación delictiva, defraudación fiscal y lavado de dinero, integran junto con otros la lista de presuntos narcopolíticos.

Relación a la que se suman el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, actualmente en prisión, Roberto Sandoval, de Nayarit, señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de nexos con el Cártel Jalisco, Jesús Reyna García, de Michoacán, fue apresado y arraigado por le PGR bajo el cargo de proteger a un cártel de la droga.

Lo mismo ocurrió a los ex gobernadores blanquiazules Sergio Estrada Cajigal, de Quintana Roo, que estuvo dos años en una penitenciaría y el exmandatario estatal de Morelos, Marco Antonio Adame, por encubrimiento similar, sin olvidar al gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones.

Con todo este historial, los jerarcas del PRI y Acción Nacional todavía tienen la desfachatez de llamar narco partido a Morena y narco gobierno al de la 4T, mientras que el presidente Donald Trump únicamente acusa de narcos a políticos morenistas, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Trocha Moya y al senador Enrique Inzunza.

A los del tricolor y el albiazul, el magnate de la Casa Blanca no los menciona ni para guardar las apariencias.

¿Cuál es la razón esa imputación selectiva? Entre otras que, además de que pertenecen a partidos políticos aliados de los EU, algunos de los militantes, como los senadores Alito Moreno y Lilly Téllez, viajan periódicamente a los Estados Unidos a pedir al gobierno gringo que envíe agentes de la DEA y el FBI a perseguir a los traficantes de droga en territorio mexicano en un descarado acto de traición a la patria.

TRIPLICAN REPAVIMENTAIÓN

En temas de otra índole, la Comapa Sur que encabeza el Maestro Francisco González Casanova, ha triplicado las obras de reposición de pavimento en Tampico y ciudad Madero y como resultado de esa tarea ha logrado avances en la modernización de la movilidad y las condiciones del tráfico vehicular.

De acuerdo con el reporte más reciente, mientras que del periodo comprendido entre el 2018 y 2022 la potabilizadora repuso alreded0rde 20 mil 800 metros cuadrados, de 2023 a 2026 ha logrado restituir 68 mil 123 m2, cifra tres veces mayor a la mencionada en primer término, que revela el positivo resultado del programa permanente de atención a afectaciones derivadas de las diversas obras y reparaciones de las redes de agua potable y drenaje sanitario.

Una labor que no se nota, pero que forma parte de la estrategia integral destinada a garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la zona.

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