ENROQUE

+ EXAGERAN TRIUNFO DEL PRI: ROY CAMPOS

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

MÉXICO 2-SUDAFRICA 0

Como es natural, los adversarios de la 4T han celebrado ruidosamente el triunfo electoral obtenido por el PRI en Coahuila, tratan de exagerarlo para hacerlo aparecer como si fuera el principio del fin de Morena, cuando la realidad es distinta.

Algunos prestigiados analistas políticos han puesto en su lugar la verdadera dimensión del resultado de la elección.

El presidente de la encuestadora Consulta Mitofsky, Roy Campos, uno de los analistas más reconocidos de América Latina, por ejemplo, dejó entrever la sobredimensión durante una entrevista con la conductora Azucena Uresti del Grupo Fórmula en la que puso en claro que el tricolor ha ganado siempre todos los escaños de esa entidad.

Azucena: Roy Campos, ayúdanos el encuestador -preguntó de entrada la comunicadora- ¿por qué el PRI se lleva carro completo?

Roy: Estas elecciones, respondió el presidente de la casa encuestadora, se llaman elecciones huerfanitas, existen desde 2008, porque van solitas, son chiquitas, no van con alcaldes, gobernador, diputados locales, presidencia ni diputados federales, tampoco de senadores.

Desde 18 años, añadió mientras la entrevistadora sonreía, se realizan. Siempre ha ganado el PRI todos los distritos. Eso no es algo que no haya pasado, la única novedad es que ahora es con Morena en el poder.

Coahuila es el único Estado que el PRI nunca ha perdido, –subrayó el entrevistado–es el único de los 32 Estados donde siempre ha ganado el PRI.

El señalamiento de Campos ha puesto de relieve que la idea de exagerar la contienda electoral por los jerarcas del Revolucionario Institucional, igual que mayoría de los conductores de los noticieros y de los comentaristas de la radio y televisión de mayor audiencia, ha tenido como finalidad hacer pensar a los ciudadanos que ha sido un grave tropiezo pone en riesgo el arrastre popular del Movimiento Regeneración Nacional.

El diputado Rubén Moreira incluso se burló de los morenistas en una entrevista televisiva similar: ¿Anotaron las placas?, preguntó en tono de mofa, mientras sonreía. La sonrisa se le borró cuando el representante de Morena le recordó que la 4T le había quitado al PRIAN 17 gubernaturas, entre ellas la del Estado de México, bastión del ex invencible, once de las cuales solo en la gestión de Alejandro Alito Moreno y no había alardeado tanto.

Evidencias de la compra masiva de votos, que es una de las causales para anular una elección, participación inflada de votantes y represión de la policía estatal contra quienes denunciaban las irregularidades, por operadores electorales del PRI, ha sido algunas de las razones de impugnaciones y puesto en la mesa que no es remota la invalidación del proceso electoral.

PREMIO MUNDIAL A ALTAMIRA

En temas de otra índole, la gestión del alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, no únicamente ha sido reconocida como la mejor de Tamaulipas, también como una de las más destacadas de México, esta semana, además, adquirió relevancia internacional.

La empresa ATERGUS, de Madrid, España, otorgó al gobierno altamirense la presea Escoba de Plata 2026 por el rescate y saneamiento de la Laguna de Champañán, obra hídrica y ambiental sin precedente, que consolida ahora a nivel mundial al municipio altamirense como un referente en materia de sustentabilidad y protección del medio ambiente.

El premio fue entregado en el auditorio sur IFEMA de la capital española en el marco de la Feria Internacional TECMA que ha distinguido las políticas públicas sustentables y de alto impacto ecológico impulsadas por el presidente municipal y fue recibido en representación de Martínez Manríquez por la Secretaria de Bienestar, Blanca Guzmán Hinojosa, y la secretaria de Economía, Maestra Claudia Fernández Pecero

Los premios Escoba premian proyectos sobresalientes por su excelencia en innovación y optimización de los recursos, gestión de recursos, residuos, limpieza urbana y acciones de concientización social y con la distinción internacional el munícipe Martínez Manríquez refrenda el compromiso de continuar impulsando proyectos de desarrollo sostenible que posicionan a Altamira como polo de Bienestar reconocido mundialmente. jlhbip2335@gmail.com