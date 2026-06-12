Celebra la Estancia del Adulto Mayor «Colinas de San Gerardo» del DIF Tampico su Séptimo Aniversario

En un ambiente lleno de alegría y música, la Estancia de Cuidado Diario del Adulto Mayor «Colinas de San Gerardo» del Sistema DIF Tampico, celebró su séptimo aniversario, consolidándose como un pilar fundamental en la atención y protección de las personas de la tercera edad.

​La celebración contó con la presencia de la Presidenta del organismo, la Dra. Luz Adriana Villarreal Anaya, quien acompañó y convivió de cerca con las abuelitas y abuelitos que diariamente asisten a este centro.

Durante el evento, Villarreal Anaya reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo este espacio, garantizando que cuente con las mejores condiciones para el cuidado, bienestar y atención integral de las y los abuelitos.

​»Llegar a estos siete años es un testimonio del amor y la dedicación con la que trabajamos día a día por nuestros adultos mayores. Nuestro compromiso seguirá siendo brindarles un espacio digno, seguro y lleno de cariño donde se sientan valorados», expresó.

​El séptimo aniversario de «Colinas de San Gerardo» coincidió con un momento de gran orgullo nacional. Los abuelitos, el personal y las autoridades aprovecharon el festejo para unirse a la euforia futbolística, celebrando con entusiasmo el triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026.

​Entre banderas tricolores, porras y sonrisas, los asistentes disfrutaron de una jornada inolvidable que combinó el agradecimiento por siete años de labor con la pasión del fútbol.

​La Estancia de Cuidado Diario «Colinas de San Gerardo» no solo celebró su historia, sino que renovó su misión de ser un segundo hogar para los adultos mayores, promoviendo una vejez activa, saludable y feliz.