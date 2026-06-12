Habrá Escuela para Capacitar a Hombres Camión en la Zona Sur

*En el área metropolitana se necesitan más de 3 mil choferes para esa clase de unidades

Raúl Gallegos

Se estima que para Septiembre u Octubre próximo arrancará operaciones una institución técnica que se dedicará a la formación de operadores para unidades quinta rueda, pues según estimaciones en la zona sur hay un déficit entre 600 y 800 personas dedicadas a dicho oficio.

Al respecto, el empresario Antonio Barajas Castillo, explicó que el proyecto es que en unos meses más se cuente con una escuela técnica, donde en un mes se aprenda el oficio de chofer de tractocamión.

Mencionó, que a pesar de que el oficio es bien pagado en el país, aún persiste la falta de empleo en este rubro, pues sin fuerza laboral las empresas difícilmente crecen.

Precisó, que la idea es que al mes egresen por lo menos 20 chóferes totalmente capacitados y listos para incursionar en el manejo de una unidad quinta rueda.

Recalcó, que en Tamaulipas hay por lo menos un faltante de 3800 operadores por unidad.

«Cada camión debe tener dos conductores debido a la intensa labor que realizan las 24 horas, lo que genera retraso en la entrega de mercancía, elevación de costos y hasta accidentes de funestas consecuencias.

El propietario del Centro de Capacitación “Barajas» dejó claro que muchas instituciones educativas se han dedicado por años a la formación de licenciaturas, y han dejado a un lado «los oficios como el de conductor»

Incluso, dijo que hay escuelas que cuentan con esa formación trazada en un periodo de tres años.

«Que es mucho tiempo, pues al salir el egresado mejor se dedica a otro oficio o deciden estudiar otra carrera», acotó

Barajas, dejó claro que en un mes los operadores habrán cursado una semana con conocimientos teóricos y tres semanas más de práctica mediante un simulador.

Se estima que a nivel nacional laboran un promedio de 8 millones de personas dedicadas a ese noble oficio.