Fiebre mundialista da histórico impulso al comercio en Reynosa

*Reporta la Cámara de Comercio local que la derrama económica ya rebasa los 230 mdp por consumo en carnicerías, bares, restaurantes, hoteles y sector comercial en general.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Reynosa, Tamps. — Aunque no es una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Reynosa ya registra una derrama económica superior a los 230 millones de pesos, impulsada por el incremento en el consumo de bienes y servicios relacionado con el torneo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, de Reynosa, Gildardo López Hinojosa, señaló que la ubicación estratégica de Reynosa, su conectividad con Monterrey y el flujo de viajeros entre Texas y Nuevo León han permitido que la ciudad aproveche el dinamismo económico generado por la justa mundialista.

«El Mundial está demostrando que sus beneficios económicos no se limitan a las ciudades sede. Reynosa participa activamente gracias a su ubicación estratégica, su conectividad con Monterrey y el incremento en el consumo que generan las reuniones familiares y de amigos para disfrutar los partidos», afirmó.

Precisó que los principales sectores beneficiados son restaurantes, restaurantes-bar, sports bars, tiendas de conveniencia, supermercados, carnicerías, gasolineras, servicios de transporte, plataformas digitales de movilidad, así como comercios de artículos deportivos y electrónicos.

López Hinojosa explicó que la costumbre de reunirse para seguir los encuentros de la Selección Mexicana y las fases decisivas del campeonato ha elevado la demanda de alimentos preparados, bebidas, botanas y productos para reuniones familiares.

Además, destacó que Reynosa continúa funcionando como un corredor natural para turistas y visitantes que se desplazan entre Estados Unidos y Monterrey, una de las sedes del Mundial, lo que ha favorecido la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y la venta de combustibles.

El líder empresarial estimó que durante el mes de junio la actividad económica alcanzó una derrama cercana a 6 mil 910 millones de pesos, al combinar la actividad comercial habitual con el efecto del Día del Padre y el impulso generado por el Mundial, lo que representa un crecimiento de alrededor del 8% respecto a un mes promedio.

Resaltó que a nivel nacional, el presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, informó que la derrama económica atribuida al Mundial ya asciende a 45 mil millones de pesos, con una proyección de llegar a 65 mil millones al concluir el torneo.

Finalmente, Gildardo López llamó a la población a disfrutar los próximos encuentros de la Selección Mexicana con responsabilidad y sana convivencia, al considerar que el evento deportivo representa una oportunidad para fortalecer el comercio formal y la economía regional.