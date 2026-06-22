LETRAS PROHIBIDAS

Gattás y el control de daños en Tránsito

Clemente Zapata M.

El Gobierno que encabeza AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, mantiene una posición sólida en materia de deuda pública, al registrar los indicadores más bajos entre las entidades de la frontera norte del país en deuda per cápita, deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal y deuda respecto a participaciones federales, de acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Conforme a los datos correspondientes al primer trimestre de 2026, la Administración de AMÉRICO reporta una deuda per cápita de cuatro mil 495 pesos por habitante, la menor entre los estados fronterizos del norte de México. En la comparación regional, Baja California registra seis mil 062 pesos; Sonora, diez mil 077; Coahuila, diez mil 505; Chihuahua, 14 mil 118; y Nuevo León, 17 mil 642 pesos por habitante.

Otro dato relevante es la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal, es decir, en comparación con el tamaño de la economía del estado. En este rubro, Tamaulipas se ubica en 1.7 por ciento, también como el nivel más bajo entre los estados fronterizos considerados. En contraste, Baja California se ubica en dos por ciento; Sonora, en 2.9; Coahuila, en tres por ciento; Nuevo León, en 4.2; y Chihuahua, en 4.5 por ciento.

Además, el gobierno de VILLARREAL ANAYA, en deuda como porcentaje de participaciones federales, Tamaulipas registra 39.5 por ciento, por debajo de Baja California, con 56.3 por ciento; Sonora, con 86.3; Coahuila, con 102.8; Chihuahua, con 127.6; y Nuevo León, con 150.2 por ciento. Con este indicador se demuestra que Tamaulipas tiene una menor parte de sus participaciones federales comprometida en el pago de obligaciones financieras.

Con estos indicadores, el Gobierno de Tamaulipas confirma una condición financiera estable y destacada frente a las entidades de la frontera norte, lo que fortalece la capacidad del estado para cumplir sus compromisos públicos sin poner en riesgo el equilibrio de las finanzas estatales… ¡Enhorabuena!

++LO SIGUIENTE, NADA QUE VER CON LO ANTERIOR… Sin lugar a duda, la Dirección de Tránsito y Vialidad de la Capital de Tamaulipas expone una encrucijada a la Administración municipal que preside EDUARDO GATTÁS BÁEZ, pues prácticamente lo obligan a gobernar sin el mando, pero sí asumiendo el costo político de cualquier abuso, falla o ilegalidad por parte de los elementos… ¡Zaaas culebra!

De ahí que GATTÁS encabezó una sorpresiva supervisión nocturna la noche del sábado, cuya presencia en un operativo anti-alcohol expuso la aceptación de abusos por parte de los tránsitos y la urgencia de frenar los presuntos actos de corrupción antes de que el descontento ciudadano fracture la gobernabilidad local.

OJO AL DATO, dijo el garabato: El despliegue sorpresivo del alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, en compañía de diversos mandos de su Administración, en el operativo de la calzada “General Luis Caballero”, al poniente de la Capital, no fue un acto fortuito de agenda, sino una imperiosa necesidad de impedir que el Ayuntamiento capitalino cargue con los costos que podrían generarse de presuntos actos de corrupción, en una época en donde la percepción lo es todo.

EN CONCRETO, dijo el albañil: Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, HUGO RESÉNDEZ SILVA, el alcalde atajó uno de los temas más sensibles de la opinión pública local: las constantes y legítimas quejas ciudadanas por presuntos atropellos, extorsiones y falta de higiene en los retenes de la corporación vial.

Permítame remarcar y decir que este movimiento por parte de GATTÁS BÁEZ, es un claro movimiento de control de daños en un escenario institucional complejo, donde la línea de mando de la Dirección de Tránsito y Vialidad capitalina es quien hace el “presunto daño”, pero sin la percepción de cargar con la responsabilidad del costo político diario.

MÁS CLARITO, dijo la oscuridad: La declaración de GATTÁS BÁEZ respecto a que la designación del director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Victoria no pasa por sus manos, debido al régimen especial de Victoria, al ser la Capital de Tamaulipas, es una realidad legal que, sin embargo, difícilmente deja fuera al Ayuntamiento que preside ante los ojos sensores y flamígeros del automovilista de a pie que ha sufrido presuntos abusos… ¡Ufff!

Con el “operativo sorpresa” aplicado directamente al operativo anti-alcohol, GATTÁS BÁEZ asumió de lleno la facultad de sancionar a los elementos corruptos a través de la Comisión de Honor y Justicia, con lo que el alcalde victorense intenta trazar una frontera clara y es impedir que los agentes viales utilicen la prevención del delito como un cheque en blanco para el abuso… ¡Chúpale pichón!

La advertencia de llevar las anomalías hasta las últimas consecuencias y tramitar bajas definitivas o denuncias penales a quienes incurran en ilegalidades, busca recuperar la confianza perdida en estos dispositivos de seguridad, que, vale reconocer, como operativos de prevención más que sancionadores estaban funcionando muy bien, hasta que alguien empezó a desviarse del camino trazado para, presuntamente, beneficiar los bolsillos… ¡Calla pesáo!

El hecho de que EDUARDO GATTÁS haya anunciado que este tipo de supervisiones seguirán y tendrán el respaldo de la Contraloría Municipal y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, es un paso que evidencia el claro objetivo de transformar un mecanismo que hoy se percibe estrictamente recaudatorio y abusivo en una verdadera herramienta de prevención vial.

Lo que se lee entre líneas, con el “operativo sorpresa” del pasado sábado, es que EDUARDO GATTÁS afrontó el reto de demostrar que, sin importar el mando, tiene la voluntad política de castigar la corrupción en las calles, porque está daña a la ciudadanía… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

En otro tema, por quinto año consecutivo, la Radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Radio UAT) será galardonada con un reconocimiento internacional por parte de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI).

Esta importante distinción se entregará en el marco de la ceremonia por el noveno aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), a celebrarse en Pachuca, Hidalgo, en el mes de agosto.

El premio celebra la destacada participación, constancia y sólido compromiso de la emisora universitaria, lo que reafirma de manera directa el impulso del rector DÁMASO ANAYA ALVARADO a la divulgación del quehacer científico, académico y cultural de la UAT; así como el entusiasmo, la calidad y el esfuerzo del equipo humano de la radiodifusora a lo largo del año.

Esta distinción anual se entrega de forma exclusiva a las instituciones que más han contribuido con materiales informativos de calidad y que han sido difundidos a gran escala a través de televisión, radio y redes sociales.

Cabe destacar que, además de los reconocimientos tradicionales a los medios con mayor impacto, se ha incorporado este año el nuevo reconocimiento “Plumas NCC”, que busca incentivar la colaboración de científicos y periodistas en columnas y artículos especializados, ampliando los horizontes de la divulgación escrita en la región…¡Enhorabuena!

LA GRILLOTINA: DICHOS Y DESDICHOS

++ANDAN DICIENDO QUE… Quien causó pena ajena fue el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), BRUNO DÍAZ LARA, cuando gritó a los cuatro vientos y desgarrándose las vestiduras, que su meta era rebasar los 80 mil votos en el 2027, luego de tanto que presumió el triunfo de su partido en Coahuila… CUENTAN QUE… Muy agresivo en sus críticas contra Morena, contra el Partido Acción Nacional y hasta contra Movimiento Ciudadano, pero todavía no se abre el proceso electoral 2026-27 y BRUNO DÍAZ ya dio color que, al menos en Tamaulipas, a lo más que aspira su partido es a no perder el registro… TAMBIÉN CUENTAN QUE… Si el PRI de BRUNO a lo más que aspira es a 80 mil votos, quiere decir que no tiene “canicas” y ni cuadros para jugar con seriedad, a pesar de tantas “presumideras” que ha dicho, pero eso sí, por lo menos ya amarró la diputación plurinominal para él, que es para lo único que llegó a la dirigencia estatal… ¡Que gacho Tacho!

++ANDAN DICIENDO QUE… A pesar de la inconformidad que presentó la fórmula de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO GARZA DE COSS en contra de GLORIA GARZA y CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS, en la búsqueda de la dirigencia estatal del PAN, al parecer el “cabecismo” ya se empezó a desfragmentar…. CUENTAN QUE… Para muestra un botón y el hecho de que el exdiputado local, FÉLIX “El Moyo” GARCÍA AGUIAR y la senadora IMELDA SANMIGUEL les hayan organizado a GLORIA y a “El Truko” un recibimiento de “rechupete” entre el panismo neolaredense, deja en evidencia que han pintado su raya con FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA… TAMBIÉN CUENTAN QUE… A los panistas/cabecistas les dolió mucho que la excandidata a la alcaldía de Nuevo Laredo, YAHLEEL ABDALA CARMONA, haya sido abandonada por el exgobernador y tenga que cargar con “todas las pulgas” cuando los panistas/cabecistas que estuvieron cerca del poder en el pasado sexenio saben bien y bien que saben a dónde fue a parar toda la lana que “desapareció” y de lo cual mucho sabe el actual diputado local ISMAEL, hermano del exgobernador… Ahora sí que para qué le creyeron en su momento a FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, si sabían bien qué clase de persona era… y es… ¡Calla pesáo!

++ANDAN DICIENDO QUE… Quien anda bien recio es el regidor ÓSCAR NARVÁEZ, pues gracias a las gestiones que ha venido realizando se ha convertido en una de las figuras con más cercanía a la ciudadanía, al recorrer de forma diaria las colonias capitalinas para escuchar de viva voz las demandas de la población para buscar soluciones… CUENTAN QUE… No se puede negar que su nombre está empezando a sonar y fuerte en la Capital de Tamaulipas, para responsabilidades de mayor envergadura y más allá del 2027… Además de su actividad social y empresarial, ÓSCAR NARVÁEZ es reconocido como un hombre de familia, padre de cinco hijos y esposo de JESSICA BRUSSOLO, por lo que para gran parte de la población representa una combinación de experiencia, gestión, cercanía con la gente y una visión de futuro enfocada en generar resultados concretos para la Capital… ¡Yayayái!

Sígueme en mis nuevas redes sociales. En Facebook: Letras Prohibidas News; En Instagram: @letrasprohibidasnews y en Equis: @LetrasNews, donde encontrarás otro tipo de contenido…

GRACIAS… Nos leemos hasta el lunes.

COMENTARIOS: letrasprohibidasnews@gmail.com