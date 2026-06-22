Celebran el Día del Padre en CEDES Altamira con convivencia y concurso de retos

Altamira, Tamaulipas. -Bajo el lema, «la paternidad no se detiene tras los muros», la directora del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, Yolanda Garibay Caballero, inauguró los festejos del Día del Padre, con diferentes dinámicas en las que participaron las Personas Privadas de la Libertad (PPLs) que viven su paternidad en un contexto de reclusión.

El evento tuvo lugar en el área de vinculación social del centro penitenciario y contó con diversas actividades recreativas, entre ellas, concursos de competencias y dinámicas de destreza que fomentaron la sana convivencia entre los participantes y sus familiares, quienes ingresaron atendiendo los respectivos protocolos de seguridad para visitantes.

Asimismo, se llevó a cabo una rifa en la que se entregaron artículos de uso personal, kits de higiene y diversos obsequios, con el propósito de hacer del festejo una experiencia significativa para quienes aún en la distancia cumplen con su rol como padres de familia.

La actividad forma parte de las acciones de vinculación social que impulsa el centro con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y fomentar la reinserción social.