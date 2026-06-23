IETAM fija calendario clave para la integración de órganos electorales rumbo a 2027 en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

El Instituto Electoral de Tamaulipas estableció el calendario oficial para la integración de los órganos desconcentrados que operarán durante el proceso electoral 2027 en Tamaulipas, con un esquema de actividades que se desarrollará entre julio de 2026 y febrero de 2027, con el objetivo de garantizar la correcta selección de perfiles.

El presidente del organismo, Juan José Ramos Charre, informó que ya inició una campaña de difusión para atraer a los mejores perfiles disponibles en la entidad, y precisó que la designación final deberá aprobarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026, mientras que el inicio de funciones está previsto para la primera semana de febrero de 2027.

La consejera electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez, presidenta de la Comisión de Organización, detalló que el registro de aspirantes será en línea a través del portal oficial del instituto, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, y permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026 como fecha límite.

Una vez cerrado el registro, el proceso continuará con la revisión de perfiles y posteriormente con la aplicación del examen de conocimientos en materia electoral, programado del 15 al 20 de octubre de 2026, etapa considerada clave dentro del proceso de evaluación de aspirantes en Tamaulipas.

Después del examen, las entrevistas a los aspirantes se realizarán del 9 de noviembre al 4 de diciembre de 2026, periodo en el que se evaluará la idoneidad de quienes busquen integrarse a los órganos desconcentrados del instituto electoral estatal.

La consejera Marcia Laura Garza Robles, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, explicó que del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2026 la ciudadanía podrá emitir opiniones sobre los perfiles seleccionados, como parte de un mecanismo de participación social incorporado al proceso.

Con este calendario definido, el Instituto Electoral de Tamaulipas concluye la planeación de etapas que culminará con la aprobación final del Consejo General el 31 de diciembre de 2026, consolidando así la integración de los órganos que operarán el proceso electoral en Tamaulipas a partir de febrero de 2027.