Senadora Olga Sosa se reúne con Tejedoras de la Patria de Matamoros

*El programa Tejedoras de la Patria ha permitido a millones de mujeres en México conocer sus derechos.

Matamoros, Tamaulipas. – Ante más de mil mujeres Tejedoras de la Patria, la Senadora por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruíz aseguró que “es tiempo de mujeres y es tiempo de visibilizar a las heroínas anónimas que lucharon por ver el momento de la Transformación”.

Durante el encuentro en el que las Tejedoras de la Patria de Matamoros recibieron la cartilla de los derechos de las mujeres, un documento que representa la justicia, la dignidad y la igualdad, la legisladora morenista afirmó que “con la presidenta Claudia Sheinbaum llegamos todas”.

Acompañada por la presidenta del DIF Matamoros, Ana Ariceaga de Granados, Olga Sosa reconoció el trabajo de Citlali Hernández, primera Secretaria de la Mujer en México, quien impulsó la creación de mil centros libres en el país; con atención a más de 445 mil mujeres y más de 947 mil servicios integrales hasta mayo de 2026.

A través del programa Tejedoras de la Patria, se han entregado más de 27 millones de cartillas de los derechos de las mujeres, traducidas a 67 lenguas, lo que permite a las mujeres mexicanas conocer sus derechos y los apoyos que ofrece el gobierno de México para proteger su integridad, dignidad y desarrollo.

“Porque cuando una mujer conoce sus derechos se transforma y transforma al mundo”, afirmó la senadora morenista tras convocar a las mujeres a mantenerse informadas.

La legisladora señaló que el gobierno de la presidenta Sheinbaum no solo está visibilizando a las mujeres, también está trazando el camino para reducir la brecha de desigualdad con los hombres y citó como ejemplo la homologación del salario que reciben las mujeres, el cual ahora es igual al de los varones, sea cual sea la actividad que realicen.

En la asamblea también participó la síndica del Ayuntamiento de Matamoros, Angélica Maldonado Saguilán, coordinadora del programa Tejedoras de la Patria en Matamoros.

PRIMERA SENADORA EN VISITAR CONTROL-RAMÍREZ

Como parte de su gira por Matamoros la senadora Olga Sosa Ruiz se reunió con mujeres de las comunidades de Control y Estación Ramírez, dos de los ejidos más apartados de la cabecera municipal, hasta donde nunca había llegado una senadora de la República.

“Con la presidenta Claudia Sheinbaum llegamos todas, las mujeres existimos, nombrar es visibilizar”, indicó.

Aquí la senadora subrayó el impulso que ha tenido uno de los programas emblemáticos del gobierno de México: la pensión para mujeres de 60 a 64 años, que en Tamaulipas beneficia a 92 mil mujeres, además de la legislación en materia de igualdad sustantiva y combate al abuso sexual, con agravantes cuando se trata de funcionarios públicos.