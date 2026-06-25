Columna Rosa, sólo para Mujeres.

“Espacios para el talento de Tamaulipas, Tec y UAT.”

Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.

La inauguración del nuevo Gimnasio-Auditorio del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria- llega en un momento clave para la educación superior en Tamaulipas.

Durante años, las instituciones tecnológicas y universitarias de la región han identificado la necesidad de espacios multifuncionales que integren actividad deportiva, cultural y académica.

Estas carencias dificultaban la formación integral de los estudiantes y limitaban la posibilidad de realizar eventos que impulsen la convivencia, la investigación aplicada y la vinculación con la sociedad.

La administración de Tamaulipas, encabezada por Americo Villareal Anaya (AVA) ha mostrado un compromiso decidido con la infraestructura educativa como herramienta de desarrollo social.

Como ejemplo esta la inversión en este gimnasio, que refleja una política pública orientada a generar condiciones para el crecimiento personal, social y profesional de los jóvenes.

A su vez, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se suma como otra institución pública clave en estas iniciativas, aportando colaboración académica, proyectos conjuntos y programas deportivos y culturales que multiplican el impacto del nuevo espacio.

La formación integral y oportunidades en este tipo de infraestructuras fortalecen la formación integral de las futuras generaciones al ofrecer escenarios donde convergen el deporte, la cultura y el aprendizaje complementario.

Un espacio de este nivel bien equipado permite entrenamientos, competencias, ferias de ciencia, congresos estudiantiles y actividades artísticas que desarrollan habilidades blandas, tales como: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y creatividad.

Asimismo, promueve la innovación al facilitar encuentros entre estudiantes, docentes y actores productivos generando proyectos aplicados que respondan a las necesidades de los jóvenes de Tamaulipas.

Más allá de ladrillo y acero, se trata de una apuesta por el potencial humano de nuestra juventud.

Un lugar donde se forjan hábitos de salud, se inspiran vocaciones y se construyen redes de apoyo que trascienden generaciones.

Con la colaboración del Gobierno de Tamaulipas, la comunidad del Tecnológico y la UAT, reafirmamos la convicción de que invertir en espacios educativos es invertir en dignidad, oportunidades y el futuro de los estudiantes tamaulipecos.