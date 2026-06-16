Tamaulipas

Impulsan estrategia “México en el Mundo: Turismo que Transforma”

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 *Para conquistar mercados turísticos internacionales, mediante acciones que fortalezcan el posicionamiento de destinos

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Por medio de la estrategia “México en el Mundo: Turismo que Transforma”, se fortalecerá la competitividad turística del país a través de cinco ejes estratégicos fundamentales, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Destacó que la estrategia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementada a través de la Secretaría de Turismo Federal, que encabeza Josefina Rodríguez Zamora, es para reposicionar a México como un destino turístico de mayor valor, competitividad y sostenibilidad a nivel internacional.

“Estas acciones se complementan de forma estratégica con la visión y el plan turístico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, logrando una sinergia entre los esfuerzos federales y estatales que fortalece la proyección del país”, señaló.

Esta estrategia impulsa una promoción inteligente basada en datos, analítica avanzada y tecnología de vanguardia, que permite tomar decisiones más precisas y eficientes, refirió.

Asimismo, busca la consolidación y diversificación de los mercados emisores, con el objetivo de reducir la dependencia de pocos países y atraer turistas de mayor valor agregado y con estancias más prolongadas, explicó el funcionario estatal.

Otro eje clave es el posicionamiento de experiencias auténticas y sostenibles, que resaltan la riqueza cultural, natural y gastronómica de México de forma responsable, expresó Hernández Rodríguez.

La estrategia se complementa con una sólida promoción digital y la construcción de una narrativa global potente y coherente sobre el destino México, aprovechando las plataformas y tendencias actuales para llegar de manera efectiva a los viajeros internacionales.

Finalmente, se pone énfasis en la calidad y sostenibilidad de la experiencia turística, garantizando que los visitantes vivan momentos excepcionales mientras se protege el patrimonio y se genera desarrollo económico responsable en las comunidades.

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