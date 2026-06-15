EntrevistaZona ConurbadaAltamira

Nombra el PRI estatal a Armando López Flores como secretario adjunto en Altamira

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
107 lecturas

Altamira Tamps. El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) formalizó el nombramiento del exalcalde de Altamira, Ing. Armando López Flores, como nuevo Secretario General Adjunto del PRI Tamaulipas.

El anuncio y entrega del nombramiento estuvo a cargo del dirigente estatal del tricolor, Bruno Díaz Lara. El acto contó con la presencia y testimonio de Toño Márquez, líder del PRI en Altamira, y de Mary Castañeda, secretaria general del comité municipal.

A través de un comunicado, la dirigencia local expresó su respaldo institucional ante la nueva encomienda del exmandatario municipal:

«Reconocemos y felicitamos al Ing. Armando López Flores por asumir la responsabilidad de Secretario General Adjunto del PRI Tamaulipas. Estamos convencidos de que su experiencia, liderazgo y conocimiento de nuestro estado contribuirán al fortalecimiento del proyecto que encabeza nuestro Presidente Estatal, Bruno Díaz Lara, trabajando con unidad, cercanía y resultados para las y los tamaulipecos.», señaló Toño Márquez.

Finalmente, los liderazgos del PRI Altamira externaron sus parabienes al nuevo secretario adjunto, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de servicio y consolidación partidista en la región.

Artículo anterior
COMAPA SUR en reunión con la SRH, la SDE para mejorar el suministro de agua a las familias
Artículo siguiente
Instala Américo Villarreal Comité Técnico del Fideicomiso para fortalecer el desarrollo y la transparencia de la UAT
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

COLUMNAS

Columnas

Los tracaleros

Noticias de Tampico - 0
Opinión pública Los tracaleros Por Felipe Martínez Chávez Cd. Victoria, Tamaulipas. - Ha sido el alcalde que dejó más trácalas en la historia del ayuntamiento de Tampico,...

MÉXICO ABRIÓ EL MUNDIAL 2026 Y ESCRIBIÓ UNA NUEVA PÁGINA DE SU HISTORIA

La oportunidad del PAN-TAM

El expediente ahoga a Yahleel