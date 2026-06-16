DIF Tampico Refrenda su Compromiso con la Difusión y Aprendizaje de la Lengua de Señas

En el marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), la titular del Sistema DIF Tampico, Dra. Luz Adriana Villarreal Anaya presidió la ceremonia de encendido de iluminación en el inmueble del organismo, a fin de visibilizar la importancia de la inclusión y el respeto a los derechos lingüísticos.

Acompañada de integrantes de la comunidad sorda, Villarreal Anaya, recordó el gran valor que tiene construir una sociedad donde las barreras de comunicación dejen de existir; y subrayó que la dependencia a su cargo y el gobierno municipal desarrollan acciones y programas conjuntos, destinados a la inclusión de este grupo social; así como a la ampliación de los servicios municipales con una perspectiva de igualdad, a través de la enseñanza de la lengua de señas.

«Bajo la consigna ‘Derecho a la Lengua de Señas, Sí a la inclusión’, nos unimos para recordar que la LSM no es solo una herramienta, es un derecho. Queremos que cada vez sean más los tampiqueños que la conozcan y la dominen», expresó.

Luz Adriana Villarreal recordó que desde el inicio de su gestión se ha desarrollado un amplio programa de enseñanza de la Lengua de Señas, entre el personal que labora en la administración municipal y en el sistema DIF, lo que, dijo, ha permitido elevar la calidad de atención y compromiso en beneficio de la comunidad silente.

“Hoy en día, funcionarios tanto del Ayuntamiento de Tampico como del Sistema DIF se encuentran cursando el nivel intermedio de la LSM para brindar una atención digna y accesible. Asimismo, se mantiene un trabajo permanente y coordinado con la comunidad sorda en materia de alfabetización”, explicó.

Por último, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tampico, extendió la invitación a la población interesada en aprender el lenguaje de señas a solicitar información en las instalaciones del organismo, ubicadas en la zona centro o en el Centro de Rehabilitación Integral de la avenida Las Torres en la colonia Insurgentes.