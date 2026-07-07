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Inspira Olga Sosa a jóvenes de Reynosa a seguir preparándose y reconoce a maestras y maestros por su apoyo pedagógico

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*La educación es la piedra angular en los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó la senadora.

Reynosa, Tamaulipas. – “La educación es un espacio único para la construcción de la memoria histórica, para el aprendizaje de la cultura, el intercambio libre de las ideas y el fortalecimiento de nuestra entidad”, aseguró la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz al asistir como madrina de la generación XXVI de la Escuela Secundaria Técnica 74 “Juan José Espinoza Rosales” en Reynosa, Tamaulipas.

Al entregar a la sociedad esta nueva generación de jóvenes entusiastas, la congresista tamaulipeca invitó a todas y todos los graduados a continuar preparándose académicamente y confiar en que todas las metas son alcanzables, “Concluir la secundaria es sin duda, un motivo positivo para la continuidad escolar; es una etapa que concluye, pero debe impulsar a la inscripción en la educación media superior”.

La senadora tamaulipeca destacó en su intervención que “la educación es el punto de inicio desde el que transformamos la sociedad como lo ha señalado nuestra Presidenta Claudia Sheinbuam Pardo” y puso a la comunidad estudiantil a reconocer a las madres y padres de familia por su apoyo incondicional para concluir la educación básica, “cumpliendo con el deber”.

Desde el Senado de la República se defiende el derecho constitucional de acceso a la educación, siguiendo los principios de la Cuarta Transformación, de no dejar a nadie atrás porque además, representa el legado de quienes antecedieron en la lucha por la conquista de los derechos sociales.

Por su parte el director Pedro González Reyes, director del plantel enfatizó: “Su ejemplo de trabajo, su compromiso, les dice a estos jóvenes que, si se puede servir a Tamaulipas y a México”.

En tanto el representante de la Sociedad de Padres de Familia Edgar Piña reconoció el trabajo de la legisladora morenista a favor de la educación.

Olga Sosa entregó reconocimientos a los alumnos más destacados de la generación 2023-2026, invitándolos a continuar con sus estudios de nivel medio superior y superior.

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