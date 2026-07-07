Luis García recibe nombramiento como nuevo vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas

Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández, entregó el nombramiento a Luis García Reyes como nuevo titular de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas.

Con este nombramiento, Luis García Reyes asume la responsabilidad de encabezar las acciones de conservación de la biodiversidad, la protección de las áreas naturales y el fortalecimiento de los programas que desarrolla este organismo en beneficio del patrimonio ambiental del estado.

La designación forma parte de la estrategia del Gobierno de Tamaulipas para fortalecer las instituciones responsables de la protección del medio ambiente y dar continuidad a las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y a la conservación de los recursos naturales.

Previamente, Luis García Reyes se desempeñó como titular de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, donde impulsó programas enfocados en el manejo responsable de la fauna silvestre, la pesca deportiva y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Al asumir esta nueva encomienda, estará al frente de la Comisión de Parques y Biodiversidad, desde donde promoverá acciones para la preservación de los ecosistemas, la flora y la fauna de Tamaulipas, además de fortalecer los programas de conservación y educación ambiental.

Al recibir su nombramiento, Luis García Reyes expresó: «Recibo este nombramiento con profundo agradecimiento por la confianza que me brinda el gobernador Américo Villarreal Anaya. Asumo esta responsabilidad con compromiso, entrega y la convicción de trabajar todos los días en favor de Tamaulipas.»