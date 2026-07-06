T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LA TRANSFORMACIÓN, SE FORTALECE EN TERRITORIO JUNTO AL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO: MARCELO OLÁN

X.-Por ello, la trasformación en México y Tamaulipas, se ha venido consolidando gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobernador Américo Villarreal.

TRAS reunirse ayer por la mañana con su amigo Alejandro Robles, secretario de mexicanas y mexicanos en el exterior del CEN de MORENA, acompañado por integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del partido en Tamaulipas, el Lic. Marcelo Olan Mendoza destacó en plan tajante y certero que, “La Transformación se fortalece desde el territorio, Junto al pueblo y para el pueblo”.

EXPLICÓ que, durante la jornada, se llevó a cabo la importante entrega del “Periódico Regeneración”, fortaleciéndose en este valioso marco y recorrido “el dialogo con la ciudadanía y a la vez compartiendo los notables avances de la Cuarta transformación” en nuestro estado y en todo el país, cuyas reuniones

s, dijo Marcelo Olán Mendoza, “son la esencia del parte aguas que, he venido llevando a nuestro partido, hacia la cumbre política del país”.

Y, POR esta razón “Morena se sigue ganando la confianza del pueblo de México, de Tamaulipas y en general de toda la geografía nacional”, porque simple y llanamente “en Morena hablamos de frente y siempre, pensando en el bienestar social de nuestras queridas familias, expresó en otra de sus exposiciones el connotado morenista Lic. Olán Mendoza.

QUIEN, a la vez, subrayó sin tapujos, ni cortapisas que, “quienes desde hace tiempo le apostamos al Morenismo, fue porque observamos que, en este Movimiento hay seriedad, trabajo, respeto y los mejores deseos para el pueblo mexicano, sin excepciones, cuyos ideales han venido generando el claro beneficio al pueblo a través de los diferentes programas de bienestar que, hoy se llevan con firmeza a través de los Gobiernos de México y Tamaulipas.

POR este relevante y trascendente motivo, remarcó Marcelo Olan: “seguimos trabajando con unidad, organización y principalmente, con clara cercanía al pueblo”, por la firme convicción de “seguir construyendo el segundo piso de le Transformación”, proyecto respaldado por nuestro Gobernador el Dr. Américo Villarreal Anaya y de “la mano con nuestra presidenta de México la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo” y Ariadna Montiel, junto a la directiva nacional de Morena.

PARA concluir, puntualizó enfático el Lic. Marcelo Olan que, “cuando realmente se trabaja para servir”, como lo hemos venido haciendo en el partido Morena, eso nos fortalece, gracias obviamente, al uso de las mejores herramientas y mecanismos, con los que se ha logrado consolidar la Cuarta Trasformación en Tamaulipas y México.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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