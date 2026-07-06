T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“OLGA SOSA, ES INSPIRACIÓN Y EJEMPLO DE COMPROMISO POR TAMAULIPAS”.

X.-Además, fue invitada como madrina de la Generación 2023-2026, del Conalep de Miguel Alemán

PORQUE, “la educación, es uno de los pilares fundamentales de la Transformación en México y Tamaulipas”, desde el Senado de la República, “seguiré apoyando este gran precepto de tangible bienestar para las futuras generaciones de profesionistas”, en tales términos se expresó la Senadora Morenista Olga Patricia Sosa Ruiz, al “amadrinar a los alumnos de la Generación 2023-2026, del CONALEP de Miguel Alemán, Tamaulipas, cuyo evento lució en todo su esplendor, al contarse con la presencia de muy distinguidas personalidades del sector educativo del Estado.

EN otra de sus certeras exposiciones, la madrina de los alumnos del referido plantel educativo Senadora Olga Sosa, abundó que, “la educación, es también la piedra desde donde se transforma a la sociedad” y por esta razón reiteró que, este noble y digno ideal favorable a los futuros profesionales del país, “es prioridad para la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y para el gobernador Américo Villarreal Anaya”, remarcó.

POR ELLO, la Senadora Sosa Ruiz de manera tajante subrayó: “Me da mucho orgullo estar hoy aquí en Miguel Alemán con las graduadas y los graduados de esta prestigiada escuela” y, así como hoy, desde esta trinchera, como desde cualquier otro espacio público, donde tengamos, la oportunidad de servir, “no quitaremos el dedo del renglón”, para seguir tributando el solidario respaldo que, la educación merece en nuestro estado”, acotó.

EN ESTE interesante marco, se contempló “el firme deseo de Olga Sosa, para fortalecer la educación y conducir a los estudiosos, hacia horizontes de real bienestar social, (como ustedes que hoy en este relevante evento se gradúan) y por cuyo motivo, “me siento feliz ser su madrina” y verlos despegar hacia espacios donde estoy segura “habrán de poner muy en alto el nombre del CONALEP-Tamaulipas que, hoy preside como director general el maestro Fernando Arizpe.

HAY que señalar que, “La representante de los tamaulipecos en el Senado de México, igual destacó que, la educación es el proyecto del Segundo Piso de la Transformación que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum” y, por este motivo, enfatizó que, “la educación está en el centro de las prioridades”. Y, aquí en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya, “por su fiel respaldo e interpretación, ha posicionado la educación como el principal eje rector de su administración”.

LA SENADORA Olga Sosa, igual argumentó en su intervención que, “el Conalep es sin duda, un símbolo de orgullo para nuestra comunidad, “porque en las aulas, se siembra, lo que se cosechará en el corto plazo”; como igual se cosecha y crecen la igualdad, la dignidad y el respeto; en las aulas, cuyo crecimiento, dijo: “es por la cultura, la paz y la honestidad y si la justicia; crece, es gracias a la ética, el compromiso y la responsabilidad”, destacó sin cortapisas, la madrina de los alumnos del Conalep de Miguel Alemán, Tamaulipas.

A ESTE relevante y trascendente evento educativo, desarrollado en el CONALEP del municipio de la región ribereña, asistieron autoridades locales, educativas, empresarios y funcionaros de diversos niveles de la Secretaria de Educación el Estado, puntualizando la Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz que, “seguiremos inspirando confianza entre los alumnos de los diversos planteles de la geografía estatal, para seguir consolidando la educación en nuestro querido estrado”, aseguró al concluir su elocuente mensaje la connotada madrina de los alumnos del Conalep, quienes por su patente hicieron un importante paréntesis, “para agradecer a la Senadora tamaulipeca, todo el respaldo que les ha venido brindado con atingencia y perseverancia”.

FINALMENTE, les diré que, el director general del Conalep, Fernando Arizpe, llamó a los alumnos a seguir preparándose y agradeció a la senadora Olga Sosa, “por servir de ejemplo para las nuevas generaciones”. Y, por su parte, la congresista tamaulipeca, “hizo un reconocimiento al Conalep Tamaulipas, por aportar nuevas generaciones de jóvenes excelentes y bien preparados”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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