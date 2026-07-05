Carmen Lilia Canturosas Hace Realidad Un Nuevo Espacio Para la Ciencia; Avanza Hacia su Apertura el Museo Planetario

*»La transformación también se construye acercando el conocimiento, la ciencia y la tecnología a nuestra niñez y juventud; este museo será un espacio donde las nuevas generaciones podrán despertar su curiosidad, imaginar un mejor futuro y descubrir que en Nuevo Laredo también se forman los grandes talentos que impulsarán el desarrollo de México», expresó la alcaldesa

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa afinando los últimos detalles para la apertura del Museo de Ciencia y Tecnología y Planetario, una de las obras más emblemáticas de la administración de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, que muy pronto abrirá sus puertas como un nuevo espacio para el aprendizaje, la innovación y el turismo.

Canturosas Villarreal dio a conocer que, como parte de la etapa final del proyecto, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó la supervisión integral de las instalaciones eléctricas, equipamiento, elevadores y sistemas de climatización del recinto, sin emitir observaciones, lo que confirma que el complejo se encuentra prácticamente listo para iniciar operaciones.

«La transformación también se construye acercando el conocimiento, la ciencia y la tecnología a nuestra niñez y juventud; este museo será un espacio donde las nuevas generaciones podrán despertar su curiosidad, imaginar un mejor futuro y descubrir que en Nuevo Laredo también se forman los grandes talentos que impulsarán el desarrollo de México», expresó.

La alcaldesa informó que, en los próximos días se realizará la conexión definitiva del suministro eléctrico, lo que permitirá poner en funcionamiento todos los sistemas del edificio y desarrollar las pruebas finales de operación previo a su inauguración.

De manera paralela, el Planetario entra en su última fase de equipamiento con la instalación de su pantalla especializada, donde se proyectarán contenidos relacionados con el universo, la ciencia, el medio ambiente y la vida en la Tierra, ofreciendo una experiencia inmersiva sin precedente para la región.

«Estamos recuperando espacios para convertirlos en oportunidades; lo que antes era un lugar desaprovechado, hoy se transforma en un símbolo del Nuevo Laredo que estamos construyendo; muy pronto este recinto será un orgullo para todas las familias y un nuevo atractivo turístico para quienes nos visiten», afirmó la presidenta municipal.

Con esta obra, el Gobierno Municipal que encabeza Carmen Lilia Canturosas se suma a la visión impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de consolidar un país donde la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación sean pilares del bienestar y la transformación.

El Museo de Ciencia y Tecnología y Planetario representa una inversión histórica que consolida la visión de un gobierno que, apuesta por el conocimiento como motor de transformación social, fortaleciendo la oferta educativa, cultural y turística de la ciudad.

Ubicado en el corazón de Nuevo Laredo, sobre la avenida Juárez y Maclovio Herrera, a un costado de la Presidencia Municipal, este nuevo complejo se perfila como un ícono urbano que impulsará la convivencia familiar, el aprendizaje y el desarrollo de miles de estudiantes y visitantes de la región.