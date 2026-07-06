PT se alista para competir solo en Tamaulipas si no prospera alianza con Morena y PVEM

Enrique Jonguitud

A menos de dos meses del inicio del proceso electoral de 2027, el Partido del Trabajo (PT) dejó abierta la posibilidad de competir con candidatos propios en Tamaulipas, en caso de que no se concrete una alianza local con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El comisionado nacional del PT, Arcenio Ortega Lozano, señaló que el partido mantiene vigente su alianza a nivel federal con Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con el PVEM, aunque aclaró que en el ámbito estatal aún no existe una definición sobre la estrategia electoral.

El dirigente aseguró que el PT cuenta con la estructura política y territorial suficiente para enfrentar la elección por sí mismo, por lo que el partido está preparado para cualquiera de los escenarios que se presenten en Tamaulipas.

“Estamos preparados para esa situación de que en caso de que estemos en la posibilidad de ir juntos, pues iremos juntos; si no, pues vamos a ir solos. A nivel local consideramos que existe la posibilidad de ir nosotros solos”, afirmó.

Ortega Lozano sostuvo que la discusión no debe centrarse en la dependencia política entre los partidos aliados, sino en la continuidad del proyecto que dio origen a la llamada Cuarta Transformación y que, dijo, ha mantenido una ruta política desde el año 2000. “Lo que importa es apoyar los proyectos políticos”, subrayó.

El comisionado nacional recordó que el Partido del Trabajo ha acompañado a la Cuarta Transformación desde sus inicios y consideró que su participación ha sido relevante en la consolidación del movimiento, al tiempo que busca fortalecer su identidad política en los procesos electorales venideros.

Con el arranque del proceso electoral de 2027 cada vez más cercano, el PT mantiene abiertas las dos rutas para competir en Tamaulipas: conservar una coalición con Morena y el PVEM o participar en solitario con una estructura propia en la disputa por los cargos de elección popular.