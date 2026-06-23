T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

RADIO UAT: REFERENTE IBEROAMERICANA EN LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

POR QUINTO año consecutivo, la Radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Radio UAT) será galardonada con un reconocimiento internacional por parte de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). Esta importante distinción se entregará en el marco de la ceremonia por el noveno aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), a celebrarse en Pachuca, Hidalgo, en el mes de agosto.

EL PREMIO celebra la destacada participación, constancia y sólido compromiso de la emisora universitaria, lo que reafirma de manera directa el impulso del rector Dámaso Anaya Alvarado a la divulgación del quehacer científico, académico y cultural de la UAT; así como el entusiasmo, la calidad y el esfuerzo del equipo humano de la radiodifusora a lo largo del año.

ESTA DISTINCIÓN anual se entrega de forma exclusiva a las instituciones que más han contribuido con materiales informativos de calidad y que han sido difundidos a gran escala a través de televisión, radio y redes sociales.

LA COLABORACIÓN de Radio UAT se integra a una robusta y diversa red de socios internacionales coordinada por la ATEI, que incluye a canales de televisión públicos, nacionales, regionales y locales, así como a instituciones de educación superior, centros de investigación, fundaciones y prestigiosas organizaciones de la sociedad civil de todo el continente.

CABE DESTACAR que, además de los reconocimientos tradicionales a los medios con mayor impacto, se ha incorporado este año el nuevo reconocimiento “Plumas NCC”, que busca incentivar la colaboración de científicos y periodistas en columnas y artículos especializados, ampliando los horizontes de la divulgación escrita en la región.

CON ESTE NUEVO hito, la UAT confirma la calidad de sus producciones radiofónicas y consolida su proyección internacional, demostrando el impacto que la academia y la radiodifusión pública poseen en la democratización del conocimiento científico más allá de las fronteras nacionales.

ESTUDIANTES DE LA UAT GANAN BRONCE EN LA FINAL IBEROAMERICANA DE INFOMATRIX 2026

COMO RESULTADO del impulso a la investigación y la excelencia académica promovido por el rector Dámaso Anaya Alvarado, los estudiantes de la Facultad de Enfermería Tampico (FET) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Juan Pablo Hernández Hernández y Yuridia Guadalupe Ruiz García, obtuvieron la medalla de bronce en la Final Iberoamericana de Infomatrix 2026, uno de los certámenes de ciencia, tecnología e innovación más importantes de américa latina.

LA COMPETENCIA, organizada por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT) en el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí, reunió a 610 expositores y representantes de 250 instituciones educativas finalistas de toda Iberoamérica.

LOS ESTUDIANTES de la UAT llegaron a esta etapa luego de obtener la medalla de oro en la etapa regional (Golfo Norte), cuyo proyecto recibió una acreditación directa a la fase internacional por parte de SOLACYT gracias al alto puntaje, calidad e impacto médico de su prototipo.

JUAN PABLO Y YURIDIA lograron posicionarse entre los mejores participantes gracias a su proyecto denominado “V-Guard Gummies”, una gomita a base de extractos naturales, accesible y de fácil consumo, diseñada para fortalecer el sistema inmunológico y apoyar en la prevención y el tratamiento del virus del papiloma humano (VPH).

EL PRODUCTO, desarrollado con la asesoría de la Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo, catedrática e investigadora de la UAT, fue avalado, durante la etapa final iberoamericana, por especialistas internacionales, quienes destacaron su originalidad, rigor científico, viabilidad e impacto social orientado al bienestar de la población.

TRAS ESTE logro internacional, los jóvenes galardonados extendieron su agradecimiento a sus familias, a su asesora y, de manera especial, a la rectoría de la UAT, al COTACYT y a la Secretaría de Educación de Tamaulipas por su sólido respaldo institucional.

ESTE LOGRO consolida la proyección internacional de la UAT y refleja el compromiso del rector Dámaso Anaya de abrir caminos para la investigación, la innovación y el desarrollo de jóvenes científicos con una visión global orientada al bienestar de la sociedad.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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