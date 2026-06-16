Embargaran a Banorte en Tampico por adeudo de 2 millones de pesos

*Aun particular le debe pagar la institución bancaria 2 millones de pesos por gastos generados por una contrademanda de tipo mercantil

Raúl Gallegos

Un caso de doble pago a instituciones bancarias y empresas intermediarias dedicadas a comprar créditos vencidos y no pagables se suscitó en Tampico con Banorte. Éste lunes el propietario de la empresa «Al Pasto» SA de CV Ernesto Juárez del Ángel reclamó el pago de poco más de 2 millones de pesos, mediante un aviso de embargo que se ejecutó en una sucursal de la avenida hidalgo, en compañía de abogados, actuario y con apoyo de la Guardia Estatal.

La situación deriva del 2022 pues el propietario de la empresa reclama al banco dicho monto por concepto honorarios acumulados, luego de un juicio mercantil que interpuso tras conocer que una deuda que contrajo con la institución bancaria por 10 millones de pesos seguía activa.

El empréstito fue pagado al Banco mediante un embargo, pero ahora la deuda persiste en la empresa «Renovi» quien es la que adquirió la cartera vencida, según el cuerpo de abogados que contrató el particular.

Los abogados de la parte defensora, Juan Ramón Montellano Mendoza, Maricela Curiel Bautista y Ezequiel Santiago, manifestaron que el juez falló a favor de su cliente para el pago de los gastos generados por una contrademanda que data del 2022.

A las afueras de la institución bancaria situada en la Avenida Hidalgo llegaron el actuario que pretendió notificar al encargado de la sucursal, acompañado del cuerpo de abogados y elementos de la Guardia Estatal.

El movimiento causó expectación entre los automovilistas que en esos momentos transitaban por la arteria vial, y usuarios de la banca que observaban la actuación de las autoridades y una nube de reporteros que cubrían la información, ya que es insual que se observen situaciones de éste tipo en la zona sur.

Ernesto Juárez del Ángel, exhortó a la población a cuidarse de empresas de cobranza que adquieren cartera vencida de las instituciones bancarias, ya que al final, dijo, son dos deudas que se requiere saldar.

«Son créditos que el banco vende a estas empresas y se crean dos deudas y eso es un abuso, y pues hay que pagar», dijo

La sucursal fue emplazada para cubrir el pendiente y para ello tendrá que señalar los bienes embargables en un plazo de 24 horas, pues en caso de no acatar la resolución del juez sería para este martes cuándo se proceda con la sustracción legal de los bienes que reflejen la cantidad reclamada.

«Hoy se notificó, en dado caso de que no respondan mañana (este martes) se tendremos que llegar con cerrajero para romper las chapas y proceder al embargo», dijo Juan Ramón Montellano.