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Rector de la UAT destaca crecimiento en movilidad académica

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• “Cada vez más jóvenes aprovechan las oportunidades de intercambio para enriquecer su formación mediante estancias nacionales y extranjeras”, expresó Dámaso Anaya Alvarado.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó el crecimiento en la participación estudiantil dentro de los programas de movilidad e intercambio académico.

Señaló que en los últimos dos años la UAT pasó de registrar alrededor de 80 jóvenes a más de 600 estudiantes que aprovechan estas plataformas, lo que refleja el impacto de las acciones para ampliar su visión, permitirles conocer otras culturas, fortalecer competencias y acceder a diferentes modelos de enseñanza.

El rector Dámaso Anaya subrayó que la institución cuenta con diversas alternativas para este propósito; entre ellas destaca el Programa Institucional de Estancias de Investigación (Delfín), en el que participan 354 alumnos, además de otras modalidades vinculadas a proyectos científicos e intercambios semestrales.

Asimismo, resaltó casos como el Disney Cultural Exchange Program 2026, donde se seleccionó a diez estudiantes de la UAT para realizar una estancia en Orlando, Florida, fortaleciendo sus competencias laborales y el dominio del idioma inglés.

El rector consideró que el creciente interés de los universitarios se debe al entusiasmo que transmiten quienes ya han vivido estas experiencias, lo que motiva a más alumnos a sumarse a los esquemas de movilidad.

Finalmente, indicó que este crecimiento va acompañado de la expansión de la oferta educativa y el crecimiento de la matrícula universitaria que, actualmente, supera los 42000 estudiantes y se estima que podría rebasar los 43 000 alumnos en el próximo ciclo escolar, reflejando la confianza que cada vez más jóvenes depositan en la máxima casa de estudios de Tamaulipas. escolar, reflejando la confianza que cada vez más jóvenes depositan en la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

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