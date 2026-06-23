Senadora Olga Sosa acuerda cooperación con el Colegio de la Frontera Norte

*El organismo federal está dedicado a generar conocimiento científico sobre los fenómenos regionales de la frontera México-Estados Unidos

Matamoros, Tamaulipas. – Investigadoras e investigadores del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) acordaron fortalecer el trabajo conjunto con la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz para llevar al Senado los estudios y análisis sobre los temas sociales, económicos, laborales y ambientales de la frontera tamaulipeca; además de compartir y difundir investigaciones de vital importancia para las dinámicas sociales, demográcias, laborales y económicas.

En reunión de trabajo en la sede del Colef, la directiva y científicos integrantes del Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, expusieron a la senadora morenista parte de los trabajos de investigación que han realizado en esta frontera y que podrían convertirse en políticas públicas para generar el bienestar de las familias fronterizas como lo establece el Plan México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte en el Senado de la República, Olga Sosa reconoció las aportaciones del Colef para el desarrollo social de Matamoros y la frontera tamaulipeca.

Por su parte el Doctor Xavier Olivera, director del Colef destacó la importancia de la reunión y los acuerdos para llevar las investigaciones del organismo al Senado.

“Uno de los acuerdos es la posibilidad de poder presentar la investigación que realizamos sobre la frontera de Tamaulipas en el Senado y que eso pueda traducirse al final en propuestas legislativas y en políticas públicas”, aseguró.

Uno de los temas que se pusieron sobre la mesa fue el relacionado con las condiciones de trabajo en el sector manufacturero, el rol de las mujeres en las maquiladoras y la estructura sindical regional, migración, preveción de la violencia de género.

“Quiero decirles que estamos muy orgullosos del Colef y sus grandes aportaciones a la investigación de los temas de la frontera, cuenten con nosotros desde la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

¿Qué es el Colegio de la Frontera Norte?

El Colegio de la Frontera Norte. A.C. es una institución dedicada a la investigación y docencia de alto nivel cuyo objeto es generar conocimiento científico sobre los fenómenos regionales de la frontera México-Estados Unidos. Formar recursos humanos de alto nivel y vincularse institucionalmente para contribuir al desarrollo de la región.

¿Qué hace el Colef en su Unidad Matamoros?

El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) Unidad Matamoros enfoca su labor de investigación y análisis principalmente en los fenómenos sociales, económicos, laborales y ambientales que definen a la dinámica fronteriza de Tamaulipas y su interacción con Texas.

Las líneas temáticas y temas de investigación que se abordan en esta sede se dividen en áreas consolidadas y de coyuntura:

Líneas Temáticas Consolidadas

⁠ ⁠Migraciones Internacionales y Espacios Transnacionales: Flujos migratorios, repatriación, dinámicas de tránsito en la frontera de Tamaulipas y derechos humanos.

⁠ ⁠Sindicatos, Maquiladoras y Género: El empleo industrial, condiciones de trabajo en el sector manufacturero, el rol de las mujeres en las maquiladoras y la estructura sindical regional.

⁠ ⁠Desarrollo Territorial y Estudios Urbanos: Planificación urbana, el sector agrícola de la región y sus actores, y la infraestructura transfronteriza.

⁠ ⁠Cultura, Violencia y Relación Binacional: Argumentaciones en torno a las controversias entre México y Estados Unidos, discursos de seguridad pública y dinámicas socio-culturales de la frontera.

Líneas Temáticas Emergentes y de Coyuntura