T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“SE LE VAN A LA YUGULAR AL HUACHICOLERO ALCALDE DE MADERO”

X.-Regidora Panista “exhibe a boca de jarro”, la mala administración del huachicolero alcalde Erasmo González.

TRAS afirmar y sostener que, “las decisiones del gobierno municipal de ciudad Madero, no responden a las verdaderas necesidades del pueblo”, la regidora panista Alba Alicia Verástegui Ostos, en plan tajante, certero y sin cortapisas, “exhibió a boca de jarro” al huachicolero alcalde Erasmo González Robledo, porque este, lejos de instrumentar mecanismos de trabajo y servicio para bien de las familias, “siempre deja para segundo plano las esenciales demandas ciudadanas”.

LA valiente regidora, acusó que el alcalde González Robledo, por su irresponsable forma de ser y actuar, en las decisiones de bienestar al pueblo, “se ha mostrado indiferente”, porque, a plata limpia, “el pueblo está en el más completo de los abandonos”. Y, lo peor es que, “no hay la mínima voluntad del alcalde, respecto a hacer el bien al contexto ciudadano maderense”.

ALBA Alicia Verástegui, tras lanzar las candentes críticas contra la administración del alcalde Erasmo González, precisó en plan tajante que, “mientras no haya voluntad por servir a las familias de Madero”, esta pujante comunidad, seguirá viviendo entre la inmundicia y la promiscuidad social, razón por la que, “el gobierno municipal, tiene que pensar en instrumentar programas de beneficio y no dejar las cosas a la deriva, para que, “ciudad Madero, pueda ir saliendo del atraso social que ha venido padeciendo”.

EN OTRA de sus exposiciones la regidora panista puntualizó que, “su voto no será un cheque en blanco» y, por ello, adelantó que continuará analizando meticulosamente cada una de las propuestas que se planteen en el Cabildo y, “seguirá manteniendo una postura crítica e independiente, sin importar los intereses partidistas”, porque debe pensarse en el bien del pueblo y no atenderse ventajosamente los intereses personales o de partidos, enmarcó.

ERASMO González Robledo, reconocido por su mal pasado, (al verse involucrado en los turbios manejos del huachicol), es un presunto delincuente que, le ha venido haciendo mucho daño a las familias de la ciudad petrolera.

PORQUE este perverso sujeto de baja caterva moral, en lugar de generar acciones nobles y dignas y de real beneficio a la ciudadanía maderense, desde que llegó a la presidencia municipal, se ha dedicado a “hacer dinero para su beneficio” junto a un grupo de amigos que operan en su administración.

“MADERO, YA ENFRENTA CUENTAS PÚBLICAS PENDIENTES”

APARTE señalan que, “el Ayuntamiento de Madero, ya enfrenta cuentas públicas pendientes, en la Auditoría Superior del Estado”, cuyo tema tendrá que ir saliendo a la luz pública, porque “los números no mienten y como “el sol no se pude tapar con un dedo”, a esta situación judicial, deberán responder ante las autoridades en turno, el alcalde Erasmo González y su grupo de compinches, entre los que se citan al Tesorero Municipal, el Contralor y una integrante del cabildo”, cuyo nombre aquí lo estaremos dando a conocer en su momento.

LO IMPORTANTE en este escenario es que, “varios miembros del cabildo, ya no se quedarán callados” cuando se presenten acciones ilegales, razón por la que “el huachicolero alcalde” Erasmo González, ya no tendrá opción a seguir haciendo lo que le dé su regalada gana con el dinero del pueblo”, porque ahora, (ya hay muchos ojos) que, por supuesto, estarán vigilando muy de cerca las irregularidades financieras a las que está acostumbrado a consumar el señalado presidente municipal.

PARA CONCLUIR, les diré que, “cada vez son más las voces que cuestionan la administración municipal”. Y, por ello, lo ocurrido en cabildo, deja entrever que la inconformidad y la indignación, (ya no procede solo de los ciudadanos, sino también de integrantes del propio Ayuntamiento). Porque, repito y reitero que varios de los regidores, “ya no se quedarán callados y enfrentarán públicamente al alcalde González Robledo, cuya situación política y financiera, es de hecho “el inicio de una POSIBLE FRACTURA, entre regidores y el presidente municipal”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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