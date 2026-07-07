Genera Selección Mexicana Positivo Consumo y Servicios en Negocios de Tampico

*El impacto fue del 50% en ventas enfocadas a prestación de servicios específicos en lo que va del mundial

Raúl Gallegos

La prestación de servicios y el consumo en varios rubros específicos tuvo un incremento del 50% en Tampico, derivado del mundial y de la participación de la selección mexicana, mencionó el Presidente de Canaco Eduardo Manzur Manzur

Explicó, que el comercio organizado espera que ese porcentaje se mantenga para lo que resta del Mundial, aunque dejó ver que los ingresos pudieran mermar debido a que la selección de todos los mexicanos quedó eliminada de la justa el pasado fin de semana.

Resaltó, que en las primeras tres semanas del mundial los restaurantes, bares, cantinas, así como negocios dedicados a la renta de sillas, pantallas y otros servicios tuvieron un incremento importante en sus ventas, además de quiénes se dedicaron a la venta de playeras de la selección mexicana y de diversos equipos.

«Se estima que el incremento en ventas fue del 50% aunque es difícil precisar montos específicos, sin embargo, los rubros beneficiados fueron la diversión, recreación y prestadores de servicios», declaró

Dijo, que afortunadamente la derrama económica por consumo se amplió al área de la proveeduría, pues un ejemplo, dijo, son los restaurantes que tienen que surtirse en supermercados, empresas refresqueras y otros rubros más donde se reparte el dinero.

Manzur, enfatizó que a nivel país se deja un buen sabor de boca ante el visitante, pues se reafirma que existe hospitalidad y anfitrionismo para encabezar esta clase de eventos que son un escaparte importante en el ámbito internacional.