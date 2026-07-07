Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Más nombramientos buenos

En dos secretarías del Gobierno del Estado hubo nombramientos este lunes. En la Secretaría de Finanzas, que tiene a su cargo el licenciado Carlos Irán Ramírez González desde el pasado mes de octubre, el contador Epifanio Muñoz Quintero recibió el documento que lo acredita como subsecretario de Ingresos, luego de desempeñarse como director general de Atención, Gestión y Contacto Interno en la misma dependencia

Desde luego, el esfuerzo ahora tendrá que ser mayor, porque existe una gran diferencia entre las tareas de atención, gestión y contacto, y las responsabilidades relacionadas con fortalecer la recaudación, atender a los contribuyentes y administrar eficientemente los ingresos estatales. Sin embargo, le fue conferida toda la confianza tanto por el secretario como por el titular del Poder Ejecutivo, el doctor Américo Villarreal Anaya.

El nuevo subsecretario dijo que dará continuidad a todas las tareas de su área, fortalecerá la coordinación institucional y mantendrá como guía hacer siempre lo correcto para cumplir los objetivos financieros del Estado. Todo ello, bajo la premisa de consolidar una administración pública sólida, transparente y con una conducción responsable de los recursos públicos.

La otra secretaría en la que hubo nombramiento es la de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que tiene a su cargo Karl Heinz Becker Hernández. El movimiento fue para designar a Luis García Reyes como responsable de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, en sustitución de Eduardo Rocha Orozco. Obviamente, ambos son ampliamente conocidos, ya que coincidieron en la SEDUMA desde el inicio de la presente administración.

Y es que García Reyes era el titular de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, la otra instancia que forma parte del sector encabezado por la Secretaría a cargo de Becker Hernández. Dicho sea de paso, no siempre cultivaron las mejores relaciones; quizá por eso, al final de cuentas, el ganador fue quien recibió el nuevo nombramiento, luego de haberse dedicado durante varios años a la organización de torneos y actividades afines.

Todo mundo espera que, ya redefinidas las cosas en la SEDUMA, en lugar de mantener dos comisiones —una de ellas convertida en organismo público descentralizado— exista una sola estructura que desarrolle las actividades de ambas, como ocurrió hasta antes del sexenio de los panistas, cuando fueron divididas para satisfacer los caprichos de funcionarios cercanos al círculo de poder de los García de Reynosa.

Ahora, en lugar de torneos y permisos para la cacería, García Reyes deberá concentrarse en el cuidado del patrimonio ambiental, la conservación de la biodiversidad y la protección de las áreas naturales. Por cierto, aunque llegó a pensarse que habría un enroque y que Rocha Orozco asumiría la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, todo indica que las cosas no irán por ese camino.

Todavía falta que se dé una revisadita al área de la Procuraduría Ambiental de Tamaulipas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, porque allí han ocurrido cosas muy raras, incluso desde el sexenio pasado.

Los otros

Porque en la Universidad Autónoma de Tamaulipas sus directivos quieren mantener una relación cada vez más estrecha con la sociedad, durante este verano, como en años anteriores, pusieron a disposición de los padres de familia la infraestructura universitaria para que niños y jóvenes participen en los campamentos deportivos y culturales que iniciaron esta semana y concluirán el 17 de julio.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, ha dispuesto que especialistas de las unidades académicas y de los gimnasios multidisciplinarios aporten a la sociedad mediante actividades orientadas al desarrollo integral de las nuevas generaciones, tarea coordinada por la Secretaría de Vinculación.

Este programa institucional se desarrolla en Victoria, Nuevo Laredo, Tampico, Mante y Reynosa, donde se ofrecerán espacios seguros y dinámicos para la activación física, la creatividad artística, el cuidado de la salud y el fortalecimiento de los valores de convivencia armónica mediante el juego y el aprendizaje.

Con todas las actividades programadas, el líder universitario hace valer plenamente el sentido humano y la responsabilidad social de la institución que encabeza, consolidándola como un motor de bienestar para las familias tamaulipecas.

Si de deportes se trata, quienes acudan a los campamentos de los gimnasios multidisciplinarios tendrán múltiples opciones: básquetbol, tae kwon do, judo, futbol, tochito, voleibol, béisbol, tenis, gimnasia, jiu-jitsu, aikido y kung-fu; además de yoga, zumba, pilates, entrenamiento funcional, crossfit, step y steel combat.

En el ámbito cultural, los programas contemplan actividades de expresión artística y esparcimiento mediante talleres de baile, arte, cine, manualidades, dibujo, pintura, ritmos latinos, canto y danza aérea. También se incluyen visitas guiadas, espacios de lectura, encuentros educativos y diversas actividades lúdicas.

Fueron tres mil 737 votos para la planilla de César Verástegui Ostos, encabezada por la licenciada Gloria Garza Jiménez, contra los mil 239 obtenidos por Omeheira López Reyna, esposa de Francisco García Juárez exmagistrada y exdirectora del DIF Tamaulipas. De acuerdo con la información difundida por el equipo ganador de la casi invisible contienda interna panista, también se registraron 24 votos nulos.

Con esos datos, la cifra total de participación representó apenas la mitad de lo que se esperaba en las urnas. Creían que movilizarían a 10 mil militantes para sacar de la dirigencia al exdiputado local Luis Cantú Galván, quien únicamente tendrá que entregar las llaves del edificio del Comité Directivo Estatal del PAN, porque allí, en realidad, ya no queda mucho por entregar. Basta recordar que el reynosense pocas veces se dejó ver por las oficinas ubicadas en el 22 Berriozábal, en Ciudad Victoria.

Como quiera, Garza Jiménez destacó que la jornada fue democrática y aseguró que realizará su mayor esfuerzo para que su partido recupere espacios electorales.