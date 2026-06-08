T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“CARTUCHO QUEMADO Y ACHICHINCLE DEL MAKITO, SOLO OBRÓ POR LUCIRSE”

X.-Pero, en Reynosa, saben que, “el Guasón” no representa a nadie y habló como si controlara Morena

EN UN acto meramente penoso, Héctor Martín Garza González (apodado) el Guasón, “con el fin de intentar ganar reflectores”, hizo uso de la palabra en la reunión de consejeros de Morena, pero solo para lucirse y, no logró su objetivo, porque “todos en Reynosa, saben que, este perverso y oportunista político de baja calidad moral, “no representa a nadie en las filas de Morena” y está al servicio del alcalde Carlos Peña.

Y, es además “un contumaz traidor del Morenismo”, porque, (al parecer) “cobra en presidencia” y, consecuente, obedece a los intereses del Makito Carlos Peña Ortiz y es, además, ASESOR de la futura CANDIDATA DEL PARTIDO VERDE a Gobernadora Maki Esther Ortiz Domínguez, quien “con su destape”, LE HA DECLARADO LA GUERRA AL PARTIDO MORENA”. Y, eso, “se llama traición”.

POR ello, la actitud de traidor de Héctor Martín Garza González “el guasón”, es evidente y esto, sin temor a equivocarnos, él mismo, pronto lo habrá de establecer, porque, llegado los momentos electorales, tengan la certeza que, “se inclinará hacia los intereses del Makito y de la mamá de este Maki Ortiz y sino “pal baile vamos”.

REZA el adagio que, “el sol no se pude tapar con un dedo”, motivo por el cual creo y considero que, “el guasón “Héctor Martín Garza González, tendrá que decidir que rumbo tomar. Y, si este político de ínfima moral, al igual que su patrón “el Makito” salen a intentar aparentar “ser morenistas”, lo hacen para ver si es posible que Morena lo pueda seguir arropando, (porque ninguno de los tres, podría ganar una elección, solo con el apoyo del Partido Verde).

PUES esta postura, ya quedó confirmada con “la fatal derrota sufrida” por Maki Ortiz, cuando esta contendió para Senadora de mayoría relativa frente a Olga Sosa. Y, por eso, tuvo que buscar “la senaduría plurinominal” para tener fuero y, naturalmente, “intentar frenar lo inevitable” por “TENER CUENTAS PÚBLICAS PENDIENTES”, porque, recuérdese que “los números no mienten”.

EN parte de su discurso, “el guasón” hábilmente, hizo un exhorto a la militancia del Morenismo, para respaldar al Gobierno de la presidenta de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, frente a los ataques del exterior y del interior del país, pero, naturalmente, no hizo ninguna referencia sobre el grupo político al que él sirve y en el que anda evidentemente incrustado. Pues entiéndase que, “lo que se ve no se juzga”.

Y, para confirmar “el Guasón”, ser parte del equipo del alcalde Carlos Peña Ortiz, también dijo: «tenemos que ir a convencer a quienes hoy, de manera anónima o porque, no tienen moral para enfrentarnos, cuestionan nuestros quehaceres. E, ir a decirles como mexicanos que, (en este país todos contamos y todos cabemos). Y, decirles que, como partido gobernante “TENEMOS LA OBLIGACIÓN, COMO LA TIENE su jefe político CARLOS PEÑA EN REYNOSA, DE GOBERNAR PARA TODOS”, sacando a relucir Héctor Martín, el origen de su posición política aquí en Reynosa, lo que, por obviedad, “nadie pasó por alto, ni desapercibido”.

CONFIRMANDO Garza González, “estar convencido que, Carlos Peña, en Reynosa Gobierna para todos” Y, no gobierna para un grupo o un partido”. Porque, reiteró que, “Carlos es el presidente municipal de todas y todos los reynosenses y, no de unos cuantos. QUE QUEDE CLARO», remarcó. Reflejándose que “el guasón”, en su intento por ENGAÑAR A LOS VERDADEROS MORENISTAS, habla para lucirse con mensajes que ya entre la gente “ya no causan impacto”, porque precisamente las familias de Reynosa y los genuinos morenistas de esta ciudad, saben que este político “cartucho quemado”, repito, ESTÁ AL SERVICIO DE LOS PEÑA ORTIZ.

E HIZO, también referencia “el Guasón” (al grupo de contrarios a Morena) que, trabajan en la presidencia municipal de Reynosa AL SERVICIO DE Carlos Peña, citando entre estos a la Tesorera Municipal Esmeralda Chimal Navarrete, así como el director de Obras Públicas Eduardo López Arias, quien ya busca ser candidato a alcalde, así como Hugo Chávez y Alberto García Lozano, pero “en fin veremos y diremos”. Y, para corroborar, en la foto se ve a Héctor Martín con el Makito y con los trabajadores de la presidencia municipal ¿cómo la ven?

Y, POR tanto, ustedes se preguntarán: ¿DE QUÉ LADO ANDA EL GUASÓN?

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx