Alerta A.C. que Telefonía Móvil y Descuido Provocan Serios Problemas de Comportamiento en Menores y Adolescentes

*Urge que padres de familia y maestros pongan mayor atención en el comportamiento de los menores y jóvenes ante de suscitarse una situación desagradable

Raúl Gallegos

Los severos problemas de comportamiento que hay en muchos niños y jóvenes de la zona sur, que se reflejan en las instituciones educativas, son producto del descuido de los padres de familia y el exceso en el uso de herramientas digitales como teléfono celular, mencionó Eduardo Hernández Cabrera, Coordinador de la A. C «Siempre por la Vida».

Al hablar sobre la situación que priva en el seno familiar y en escuelas de la región en el sentido de la alta violencia que en ocasiones expresa dicho sector de la población, indicó que la generación actual necesita ser escuchada y valorada en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Recalcó, que el uso de gadgets provoca un severo desprendimiento de la realidad en muchos adolescentes, quiénes aprovechan las largas horas para observar contenido violento que su cerebro en ese momento no está preparado para asimilarlo.

Destacó, que desde el seno familiar se deben reforzar la conciencia, valores y el rescate de la dignidad del individuo, que provoque respeto hacía quiénes lo rodean

«Ese comportamiento negativo que hay en los hogares y en los planteles educativos es un claro síntoma que hay una conjugación de factores que provocan alejamiento de la realidad en muchos menores y jóvenes», acotó

Hernández, dijo que los casos más extremos que se suscitan como intentos de suicidio, bullying escolar y la violencia en su máximo esplendor, son alertas que se deben atender inmediatamente por parte de padres de familia y maestros.

Abundó, que otra característica que comúnmente incurren los adolescentes, en su intención de ser aceptados en el espacio donde se desenvuelven son los retos virales.

«Que se utilizan como un factor para conseguir aceptación entre su comunidad, es un modelo de comportamiento que utilizan para sentirse arropados», declaró

El representante de la A.C. precisó que la clave para contar con una familia adaptada a esas situaciones es «no cerrar los ojos e insistir en que toda acción arroja una reacción buena o mala, dependiendo de la conciencia y valores que adopten los hijos».