Zona ConurbadaAltamira

COMAPA Altamira realiza mantenimiento a pozos de visita

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
36 lecturas

*Labores desarrolladas en los fraccionamientos Las Haciendas y Los Olivos 2, así como en la colonia Miramar

Con la finalidad de mantener bajos los niveles de aguas residuales en la red de drenaje además de remediar escurrimientos de las mismas, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira desarrolló trabajos de sondeo, desazolve, y mantenimiento en pozos de visita de fraccionamientos y colonias de esta ciudad.

Empleando vehículos de presión y vacío, se procedió en tiempo y forma al sondeo y desazolve de los pozos de visita ubicados en las avenidas 18 de Marzo y Cuarta de la colonia Miramar, y en la Calzada de Los Olivos y Cerrada 404 del Fraccionamiento Los Olivos 2.

Y atendiendo reportes ciudadanos, personal de este organismo llevó a cabo la limpieza de estructuras subterráneas de drenaje de ese tipo en diferentes puntos del Fraccionamiento Las Haciendas, luego de las fuertes lluvias registradas en la zona durante los últimos días que provocaron anegaciones en el lugar.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, periódicamente proporciona el mantenimiento correspondiente a la red hidrosanitaria, cumpliendo con las instrucciones del alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez de brindar un servicio oportuno y de calidad a los usuarios.

Artículo anterior
Senadora Olga Sosa reconoce labor de la CEPAL en México y destaca coincidencias con principios de la Cuarta Transformación
Artículo siguiente
Una Tras Otra/Mucho que celebrar en Nuevo Laredo
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Nombran a José Ives Soberón nuevo vicefiscal en Tamaulipas

Noticias de Tampico - 0
*Asumirá la coordinación de litigación y control de procesos penales Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Con base en las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica...

Congreso de Tamaulipas aprueba reformas para fortalecer la protección de los derechos de autor

Tamaulipas destaca entre entidades con mayor conectividad digital del país: INEGI

Día del Padre y Mundial impulsarán ventas por más de 230 mdp en Reynosa

COLUMNAS

Columnas

Reporte crítico‑propositivo del PODECOBI Altamira

Noticias de Tampico - 0
Columna Opinión Económica y Estratégica. *Reporte crítico‑propositivo del PODECOBI Altamira Dr. Jorge A. Lera Mejía. Especialista en políticas públicas. SNII-2 SECIHTI. El establecimiento del Polo de Desarrollo...

AL ANUNCIO DE AMÉRICO, QUE SE CIMBRA EL GIMNASIO

Dios los cría… Ellos se rascan

Exfuncionarios: Huyen o se esconden.