COMAPA Altamira realiza mantenimiento a pozos de visita

*Labores desarrolladas en los fraccionamientos Las Haciendas y Los Olivos 2, así como en la colonia Miramar

Con la finalidad de mantener bajos los niveles de aguas residuales en la red de drenaje además de remediar escurrimientos de las mismas, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira desarrolló trabajos de sondeo, desazolve, y mantenimiento en pozos de visita de fraccionamientos y colonias de esta ciudad.

Empleando vehículos de presión y vacío, se procedió en tiempo y forma al sondeo y desazolve de los pozos de visita ubicados en las avenidas 18 de Marzo y Cuarta de la colonia Miramar, y en la Calzada de Los Olivos y Cerrada 404 del Fraccionamiento Los Olivos 2.

Y atendiendo reportes ciudadanos, personal de este organismo llevó a cabo la limpieza de estructuras subterráneas de drenaje de ese tipo en diferentes puntos del Fraccionamiento Las Haciendas, luego de las fuertes lluvias registradas en la zona durante los últimos días que provocaron anegaciones en el lugar.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, periódicamente proporciona el mantenimiento correspondiente a la red hidrosanitaria, cumpliendo con las instrucciones del alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez de brindar un servicio oportuno y de calidad a los usuarios.