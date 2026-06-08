Sur de Tamaulipas se mantiene en verde en el Semáforo del Cuidado del Agua

Los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira continúan en color verde dentro del Semáforo del Cuidado del Agua, de acuerdo con los resultados presentados durante la Vigésima Sexta Reunión Ordinaria del Comité de Evaluación y Seguimiento de este instrumento estatal.

La sesión fue encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, quien junto con autoridades de los distintos organismos operadores analizó la situación hídrica de las cuencas de Tamaulipas y las actualizaciones correspondientes para los municipios del estado.

La permanencia del sur de Tamaulipas en color verde refleja las condiciones favorables en la disponibilidad del recurso y los esfuerzos que se realizan para fomentar su uso responsable.

En este contexto, COMAPA Sur mantiene de manera permanente las campañas de cultura del agua, orientadas a concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso racional del vital líquido y fortalecer la participación ciudadana en su cuidado.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, para promover una gestión sostenible del recurso hídrico en beneficio de las familias tamaulipecas.