Así debes prepararte financiera y mecánicamente para la compra de tu primer auto

Comprar un auto por primera vez es un gran paso, pero hay que ser objetivos: la emoción de la búsqueda del modelo ideal suele ocultar responsabilidades económicas que van de la mano de esta gran decisión.

Un error usual que engulle a los novatos es el de gastar todo el presupuesto en adquirir el coche… Debemos tener en cuenta que, desde el momento en que arrancas el vehículo en el concesionario, tienes gastos inmediatos que son necesarios para estar tranquilo.

Es esencial tramitar la documentación obligatoria para evitar multas cuantiosas durante los primeros días. Y en este papeleo inicial, es absolutamente necesario que contrates un seguro de coche acorde con tus posibilidades económicas, ya que se trata de una forma de proteger tu inversión ante los imprevistos en la vía pública.

Aunque claro, para alguien que no tiene experiencia previa en trámites vehiculares, navegar por el mundo de las pólizas puede resultar abrumador. Elegir una cobertura adecuada requiere leer con atención extensos términos legales para saber exactamente qué eventualidades se cubren. Por suerte, existen plataformas diseñadas para simplificar este proceso burocrático de manera rápida y transparente.

Muchos escogen contratar asesores expertos como Inter Seguros y comparar las diferentes opciones de cobertura sin salir de casa; sin duda, contar con el respaldo de profesionales es la mejor manera de encontrar un plan básico para después dedicar mayor tiempo a la evaluación física del modelo que hemos adquirido.

Si bien este proceso puede llegar a ser tedioso, ten siempre presente que la tranquilidad mental al volante no tiene precio y es totalmente justificable dedicar tiempo a esta gestión administrativa inicial.

Inspección completa del estado mecánico general

Una vez que se haya solucionado el aspecto legal, será el momento de comprobar con cuidado el funcionamiento del automóvil.

Adquirir un automóvil de segunda mano requiere un mayor cuidado para prevenir malas sorpresas a futuro. Tan solo el desgaste de las llantas ya nos da pistas claras del mantenimiento previo del auto, pues, si es desigual, es señal de problemas de alineación que requieren la atención inmediata de un taller mecánico especializado, por ejemplo.

Para comprobar los niveles de fluidos importantes como el aceite y el líquido de frenos, tienes que abrir el capó, y si todo luce mal, probablemente la mecánica también lo esté.

Por otro lado, si ves manchas oscuras en el suelo debajo del coche, esto probablemente signifique que hay fugas muy caras que van a exigir ser reparadas en un futuro cercano. Y por último, no compres un vehículo de segunda mano sin antes haber realizado un recorrido de prueba seguro para probar los frenos.

Si se trata de nuestro primer coche, probablemente no tendremos la experiencia suficiente para reconocer qué problemas son graves y cuáles no, por lo que siempre es aconsejable contar con la ayuda de un mecánico o, al menos, un conocido con mayor conocimiento.

Planificación de los gastos fijos mensuales

Para tener una unidad impecable, hay que destinar todos los meses un presupuesto fijo para los gastos obligatorios. El consumo de combustible es el gasto más evidente y depende de las distancias que recorras diariamente hacia tu trabajo o estudio. Sin embargo, más allá de ello, los servicios de mantenimiento preventivos son totalmente obligatorios para conservar la garantía original y prolongar la vida útil de los diversos componentes internos.

Por ejemplo, si no se cambia el aceite a tiempo, puede producirse un desgaste prematuro del bloque central que luego será imposible de reparar. Tienes que pensar en el pago de los impuestos vehiculares anuales que exigen las autoridades de tránsito para que puedas transitar legalmente, y por ningún motivo dejes pasar estas cuotas administrativas, ya que implican recargos acumulativos que, a largo plazo, golpearán fuerte a tu economía personal.

Tener un seguro de coche nos protegerá de situaciones desafortunadas, pero también tener un fondo de emergencia nos ayudará a evitar dolores de cabeza cuando esa pequeña bombilla se funda.